Escroquerie : Le leader du PSAD, Libasse Laye Mboup, reste en prison

Un coup dur pour l’allié du président Macky Sall et chef du Parti sénégalais pour l’action et le développement (Psad) ! Selon Source A qui donne l’information dans sa parution de ce vendredi, Libasse Laye Mboup va rester en prison avec son complice Moustapha Thiam. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs et escroquerie sur plus de 200 personnes.

Le journal rapporte que le Tribunal de grande instance de Diourbel a renvoyé hier leur procès jusqu’au 13 juillet prochain, tout en rejetant la demande de liberté provisoire introduite par les deux avocats des prévenus qui se sont présentés avec 1 million F CFA en guise de remboursement des victimes.