Et nous, le peuple, qui va nous indemniser de vos fautes ?

Noam Chomsky a dit « On avait parfaitement compris, longtemps avant Georges Orwell, qu’il fallait réprimer la mémoire. Et pas seulement la mémoire, mais aussi la conscience de ce qui se passe sous nos yeux, car, si la population comprend ce qu’on est en train de faire en son nom, il est probable qu’elle ne le permettra pas ». La stratégie de l’amnésie populaire est, en effet, l’un des plus vieux moyens dont se servent les hommes politiques. Comment produire l’amnésie populaire ? Il suffit d’observer minutieusement la façon dont Macky Sall gouverne le Sénégal pour avoir la réponse et comprendre toute le portée de cette réflexion de Noam Chomsky. Nous allons utiliser la métaphore de la lumière aveuglante pour expliquer comment ce gouvernement trompe son peuple même lorsqu’il use des principes du droit et de la vérité. Quand la lumière est trop forte, elle nous crève les yeux et nous plonge dans la pénombre : c’est de la même façon que la flagrance suscite le doute, puis le désintérêt et finalement l’oubli. La seule façon pour le pouvoir de réprimer « la conscience de ce qui se passe sous nos yeux » est de jouer à la transparence pour justement aveugler le peuple.

Ce qui s’est passé depuis la genèse de la fable de la traque des biens mal acquis doit être compris dans deux sens. D’abord, la désignation d’un adversaire et la concentration de la vindicte populaire sur lui ont permis de dissimuler les nombreux crimes commis en sourdine. Ensuite, la flagrance avec laquelle on viole le doit, libère les prisonniers, rejette les décisions du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, etc., finit par convaincre les plus sceptiques qu’on est dans la droiture et la justice. Or c’est précisément le contraire qu’on était en train d’exécuter. De la même façon, le dévergondage avec lequel on ravale ses propres vomissures en acceptant ce qu’on a toujours refusé a pour effet cynique de banaliser et d’avaliser le fait que la politique est une affaire de voyous de la pègre. De la haute pègre d’ailleurs ! Voilà comment on va faire accepter aux Sénégalais et même aux guides religieux que la politique est une affaire de mafia, qu’elle ne se réfère à aucune éthique, qu’en politique tout est permis (apparemment les victimes l’ignoraient !). Or quand le religieux abdique devant les choix amoraux du politique que lui reste-il de sa posture de régulateur ? Quand est-ce qu’on fera de la sacralité de l’État et du droit la boussole qui guide et transcende toute action politique ?

Macky Sall et son clan sont donc enfin décidés à reconnaître le caractère inique de la CREI et donc, forcément du verdict du procès qu’elle a intenté contre Karim Wade. Hier sourds à tous les appels à la raison, les voilà subitement sortis de leur congé de rationalité pour constater que la CREI n’est pas conforme aux principes universels des droits de l’homme et aux conventions internationales ! Et ne croyez surtout pas que la cacophonie entre le ministère des affaires étrangères et le directeur des droits de l’homme au ministère de la justice échappe à cette stratégie de la flagrance. Comment le gouvernement pourrait réformer la CREI sous l’injonction des Nations unies et continuer à appliquer les sanctions que sa forme actuelle a injustement infligées à des tiers ? Qui serait assez dupe pour ne pas percevoir qu’ils cherchent à échapper eux-mêmes au monstre qu’ils ont créé de leur propre fantaisie ? Macky Sall est en train d’errer, de louvoyer, de tâtonner, car il ne sait plus quoi faire de l’affaire Karim Wade. Ne soyons donc pas étonnés de voir ces gens venir demain proposer, et l’annulation du verdict, et la suppression de cette cour. Après avoir dilapidé des milliards de nos vils francs dans un procès inique et unique au monde, ces gouvernants osent venir reconnaître tout ce qu’on leur reprochait avec des arguments évidents. Qui va maintenant indemniser le peuple de cette forfaiture dont il a été victime ? Comment un gouvernement qui ne sait pas discerner les lois justes de celles scélérates ; les juridictions normales de celles d’exception ; bref la raison de la déraison, peut-il promettre de mener son peuple à bon port ? L’institution de la CREI a été le premier indice de l’informel par lequel Macky Sall s’apprêtait à gouverner ce pays. Ce monsieur n’a d’autre objectif que le pouvoir : ignorer une telle évidence, c’est perdre toute chance de comprendre le cynisme qui oriente ses actes.

Nous n’allons pas revenir ici sur ce que nous avons toujours affirmé, à savoir que la CREI était justement un instrument pour ne jamais faire une reddition correcte des comptes. Nous avons même écrit que Macky n’avait aucun intérêt à ce que la lumière soit faite sur les douze ans de règne du PDS. C’est une évidence ! Il faut juste dire que cette affaire d’enrichissement illicite était à la fois un enjeu politique pour Macky et du pain béni pour des entreprises appartenant à des lobbies proches. Combien de proches du régime ont tiré profit de cette arnaque ? On a enrichi des avocats et des sapiteurs du diable, pour faire un procès diabolique qui n’a apporté au Sénégal ni profit matériel ni bonification morale. La preuve, c’est que nous sommes aujourd’hui au fond du gouffre de la mal-gouvernance. Ce procès n’a même pas servi à dissuader le vol, le détournement et la prévarication : combien de méga scandales compte-t-on depuis l’accession de Macky Sall au pouvoir ? Le scandale de PETROTIM à lui seul est plus grave que tous les cas de détournement qu’on a pu commettre dans ce pays depuis l’indépendance. C’est même peu probable qu’on en trouve pareil au monde. Tout un peuple a été arnaqué de six mille milliards : quelle honte ! Après l’abolition de la CREI et l’acquittement de fait des victimes de cette juridiction, ce sera facile de tirer d’affaire les membres de la mafia : c’est cela la stratégie de la flagrance !

Alassane K. KITANE

Professeur au Lycée Serigne Ahmadou Ndack Seck de Thiès

Président du Mouvement citoyen LABEL-Sénégal