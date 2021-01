L’Etat d’urgence assorti d’un couvre feu décrété par le Président Macky Sall, hier, n’est pas du goût de tout le monde. Moustapha Diakhaté, sur sa page Facebook, estime qu’en recourant pour la deuxième fois en moins d’un an à l’instauration de l’Etat d’urgence assorti d’un couvre-feu, le Président Macky Sall vient de reconnaître l’échec de sa politique de lutte contre la propagation de l’épidémie de la Covid 19.

Voici l’intégralité de son post sur le réseau social :

Il faut fournir gratuitement des masques aux populations et imposer leur port sur l’ensemble du territoire national.

En recourant pour la deuxième fois en moins d’un an à l’instauration de l’Etat d’urgence assorti d’un couvre-feu, le Président Macky Sall vient de reconnaître l’échec de sa politique de lutte contre la propagation de l’épidémie de la Covid 19.

Ce deuxième état d’urgence illustre, en fait, le manque de courage du gouvernement pour rendre obligatoire le port du masque et interdire les rassemblements non essentiels comme baptêmes, chants religieux, prières collectives, funérailles, mariages dans toutes les communes où la contamination est la plus forte.