Etats défectueux des rails du Ter: Les précisions de Souleymane Ndéné Sall

Dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, des rails en état de délabrement très avancé, avaient été assimilés à ceux du Ter. Des allégations battues en touche par le directeur du Train express régional.

Selon Souleymane Ndéné Sall : « Ce sont plutôt des rails métriques et non ceux du Ter. Le rail métrique, nous l’avons réhabilité en même temps que les travaux du Ter. Celui-ci sert de transport au Petit train de banlieue, aux Ics et à la Gco. Le problème c’est qu’un train avait déraillé et a détérioré ce rail métrique » dit-il dans les colonnes de Sud Quotidien.