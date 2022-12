Etats Unis : il vi.ole une fille de 13 ans et accuse le Vaudou

Un Américain de 41 ans accusé d’avoir engrossé une fille de 13 ans a imputé cela au « vaudou ».

Selon un rapport d’arrestation, la victime s’est présentée au centre médical St. Mary’s à West Palm Beach, se plaignant de douleurs abdominales. Un test de grossesse a révélé plus tard que l’adolescente était enceinte d’environ six semaines, indique le rapport.

Selon la police, la jeune fille a déclaré au personnel hospitalier que Jean Evenel Innocent, 41 ans, est l’homme qui l’a engrossée.

Dans le rapport, la détective de la police de West Palm Beach, Brittany Tatum, a écrit que la victime avait déclaré aux enquêteurs qu’Innocent l’avait vi.olée quatre fois depuis qu’elle avait subi une opération abdominale en juillet 2020.

En novembre, Tatum a écrit qu’Innocent est entré dans la chambre de la fille, a baissé son pantalon, lui a dit « donnez-moi 10 minutes » et a commencé à la vi.oler.

La police a déclaré qu’Innocent s’était arrêté et avait dit « peu importe » après que la fille eut dit « non » et pleuré.

Lors d’un appel contrôlé enregistré par la police, la victime a dit à Innocent qu’elle avait « vomis et que l’hôpital allait lui faire un test de grossesse », indique le rapport. Innocent « lui a dit de dire non et a commencé à inventer une histoire à raconter sur une relation avec un garçon nommé « Semen », a écrit Tatum. “Il a dit à la victime si elle déballe tout, il ira en prison. »

La police allègue qu’il lui a également dit qu’elle n’était pas enceinte…

Lors d’un entretien avec des détectives, Innocent a déclaré que le « vaudou » l’avait amené à avoir des rapports s3xuels avec l’adolescente et a déclaré qu’il ne se souvenait de l’avoir fait qu’à deux reprises, indique le rapport. La première fois, les deux étaient dans sa chambre et il lui a dit qu’il avait besoin de « cinq minutes » et a eu des rapports s3xuels avec elle « seulement pendant quelques secondes », a écrit Tatum.

Tatum a écrit que l’autre fois qu’Innocent se rappelle avoir violé la fille, il lui a dit qu’il avait besoin de « 10 minutes » et lui a dit : « C’est la dernière fois que je vais demander ».

“Il a dit que (la fille) avait des larmes qui coulaient de ses yeux et elle a dit OK », a écrit Tatum. “Il est ensuite monté sur elle et a eu des rapports (s3xuels) ».

Innocent fait face à deux chefs d’agression s3xuelle sur un enfant, un chef d’inceste et un chef de grossesse d’un enfant, tous des crimes.

Il est actuellement emprisonné dans le comté de Palm Beach sans caution.

Source RDJ