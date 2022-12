Nigeria : il assassine sa petite amie avec un…pilon

“Je l’ai frappée avec un pilon », un homme raconte comment il a assassiné sa petite amie

Un homme de 31 ans, identifié comme Edeh Tochukwu, a été arrêté pour le meurtre de sa petite amie, Ijeoma Felix, 48 ans, à Abuja au Nigeria le 24 octobre 2022.

Edeh a été arrêté par des agents de l’équipe d’intervention en matière de renseignement de la police (IRT) après avoir été reconnu coupable de la mort de son amante. Alors qu’il défilait devant les journalistes le mardi 27 décembre, Edeh a raconté comment il avait rencontré Ijeoma sur Facebook, il y a deux ans et comment leur relation s’était épanouie au point qu’il avait emménagé dans son appartement de deux chambres. Il a dit que leur relation avait commencé à se détériorer lorsqu’elle avait commencé à remettre en question ses décisions.

“Chaque fois que quelqu’un m’appelait au téléphone, elle était toujours en colère. Je n’arrivais pas à m’exprimer. Je ne peux pas rester au téléphone plus de cinq minutes. Elle se sentait offensée. Elle m’insultait.”

Rappelant ce qui s’est passé le 24 octobre, Edeh a déclaré qu’il avait eu une altercation avec la défunte au sujet d’une voiture Highlander qu’elle lui avait donnée, qu’il avait vendue à son insu, et que la bagarre était devenue violente…

“Quand je suis revenu, la dispute a recommencé à propos de la voiture. C’est à ce moment qu’elle a élevé la voix. Elle a commencé à insulter et tout. Elle est allée au salon, m’a lancé son home cinéma que je défendais toujours. Elle était de retour avec le pilon la deuxième fois, c’était vraiment involontaire parce que j’étais en colère et tout ça… Je le lui ai arraché et je l’ai poussée avec. Quand elle s’est relevée, involontairement je l’ai frappée avec le pilon. C’est alors qu’elle est tombée et a commencé à pleurer et à dire pourquoi je l’ai frappée », a-t-il déclaré.

Parlant plus loin, il a déclaré qu’après l’avoir tuée avec le pilon, il s’était enfui avec sa Toyota Camry, son téléphone et d’autres effets personnels.

Il a déclaré avoir été arrêté le 2 novembre 2022, après avoir changé les documents de la voiture Camry et l’avoir vendu pour 1,7 million de nairas.

Source Piaafrica