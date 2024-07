Éthiopie : 229 morts après un glissement de terrain dans le sud

« Les informations fournies jusqu’à présent font état de 148 hommes et 81 femmes, soit au total 229 personnes qui ont perdu la vie » dans cette catastrophe, indique dans un communiqué le service de communication de la zone administrative de Gofa, où est situé le lieu du sinistre.

Ce bilan en fait le glissement de terrain le plus meurtrier jusqu’ici recensé en Ethiopie, deuxième pays le plus peuplé du continent africain (120 millions d’habitants), situé dans la Corne de l’Afrique. EBC indique que selon l’administrateur de la zone de Gofa, Dagemawi Ayele, la plupart des victimes ont été ensevelies lundi alors qu’elles portaient secours aux habitants d’une maison touchée par une première coulée.

La catastrophe s’est produite dans le kebele (plus petite division administrative) de Kencho, situé dans le woreda (district) de Geze-Gofa, une zone rurale, vallonnée et difficile d’accès, à plus de 450 kilomètres et de dix heures de route de la capitale éthiopienne Addis Abeba. « Ceux qui se sont précipités pour sauver des vies ont péri […] dont l’administrateur local, des professeurs, des professionnels de santé et des agriculteurs », a déclaré M. Dagemawi, cité par EBC.

Un Ethiopien vivant à Nairobi, originaire d’un woreda voisin et qui n’a pas souhaité être identifié, a décrit la zone du drame comme « rurale, isolée et montagneuse. Le sol là-bas n’est pas ferme, donc quand il y a de fortes pluies, le sol s’affaisse immédiatement et dégringole vers le bas ».