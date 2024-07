USA : Sonya Massey, une femme noire abattue par un policier blanc qu’elle appelle à l’aide (vidéo choquante)

Un shérif adjoint de l’Illinois a abattu une femme noire à son domicile après que cette dernière se soit baissée et se soit excusée quelques secondes plus tôt. Sonya Massey a été atteinte à trois reprises, dont un coup mortel à la tête. Une vidéo de l’événement a suscité plusieurs réactions sur les réseaux sociaux.

La semaine dernière, un grand jury de l’Illinois a inculpé l’ancien adjoint du shérif du comté de Sangamon, Sean Grayson, 30 ans. L’homme blanc a plaidé non coupable à des accusations de meurtre au premier degré, de voies de fait graves avec une arme à feu et de faute professionnelle.

La vidéo a confirmé le récit des procureurs concernant le moment de tension où Grayson a crié de l’autre côté d’un comptoir à Mme Massey de poser une casserole d’eau chaude. Il a ensuite menacé de lui tirer dessus. Mme Massey a esquivé, s’est brièvement relevée et Grayson a tiré sur elle avec son pistolet.

Les autorités ont déclaré que Mme Massey, 36 ans, avait appelé le 911 plus tôt pour signaler la présence d’un harceleur. La vidéo montre que les deux adjoints sont intervenus peu avant 1h du matin le 6 juillet à son domicile de Springfield, à 322 kilomètres au sud-ouest de Chicago. Ils ont d’abord fait le tour de la maison et ont trouvé un VUS noir aux vitres brisées dans l’allée.

Il a fallu trois minutes à Mme Massey pour ouvrir la porte après que les adjoints aient frappé, et elle a immédiatement dit: «Ne me faites pas de mal».

Elle semblait confuse lorsqu’ils ont parlé à la porte et elle a répété qu’elle avait besoin d’aide, a fait référence à Dieu et leur a dit qu’elle ne savait pas à qui appartenait la voiture.

À l’intérieur de la maison, les adjoints ont semblé exaspérés lorsqu’elle s’est assise sur son canapé et a fouillé dans son sac à main, tandis qu’ils lui demandaient une pièce d’identité pour remplir un rapport avant de partir. Grayson a alors montré du doigt une casserole posée sur la flamme de la cuisinière.

«Nous n’avons pas besoin d’un feu pendant que nous sommes ici», dit-il.

Mme Massey se lève immédiatement et se dirige vers la cuisinière, déplaçant la casserole près d’un évier. Elle et Grayson ont semblé partager un rire sur sa casserole d’«eau chaude et fumante» avant qu’elle ne dise à l’improviste: «Je te réprimande au nom de Jésus».

«Vous feriez mieux de ne pas le faire ou je jure devant Dieu que je vous tirerai une balle dans la figure», a-t-il répondu. Il a alors sorti son pistolet 9 mm et lui a demandé de laisser tomber la casserole.

Mme Massey a répondu: «D’accord, je suis désolée». Sur les images de la caméra corporelle de Grayson, on voit qu’il a pointé son arme sur elle. Elle esquive et lève les mains.

Avertissement: les images de l’événement pourraient choquer certains lecteurs

La vidéo qui choque les USA ce soir. [attention: d’une violence inouïe] Un policier a tué une femme en juillet qui avait appelé le 911 Le policier Sean Grayson l’a faussement accusé de vouloir l’ébouillanter. Renvoyé, accusé de meurtre. pic.twitter.com/SbXYcNeHn0#sonyamassey — Étienne Fortin-Gauthier (@EtienneFG) July 23, 2024

Grayson se trouvait toujours dans le salon, face à Mme Massey et séparé par un comptoir qui sépare le salon de la cuisine. Les procureurs ont déclaré que cette séparation permettait à Grayson d’être à la fois «à distance et relativement à l’abri» de Massey et de la casserole d’eau chaude.

Après avoir tiré sur la victime, Grayson a dissuadé sa partenaire d’aller chercher un kit médical pour la sauver.

«Tu peux aller le chercher, mais c’est un tir à la tête», a-t-il dit. «Il n’y a rien que tu puisses faire, mec.»

Il a ajouté: «Qu’est-ce qu’on peut faire d’autre? Je ne vais pas prendre de l’eau chaude bouillante dans le visage.»

Constatant que Mme Massey respire encore, il change d’avis et dit qu’il va aussi chercher son kit. L’autre adjoint a déclaré: «Nous pouvons au moins essayer d’arrêter l’hémorragie.»

Grayson a déclaré à la police: «Elle avait de l’eau bouillante et s’est approchée de moi avec de l’eau bouillante. Elle a dit qu’elle allait me réprimander au nom de Jésus et m’a attaqué avec de l’eau bouillante.»

Lors d’une conférence de presse tenue lundi après-midi, l’avocat de la famille, Ben Crump, spécialiste des droits civils, a qualifié la justification de M. Grayson de fourbe.

«Elle avait besoin d’un coup de main. Elle n’avait pas besoin d’une balle en plein visage», a déclaré M. Crump à propos de M. Massey.

Interrogé sur la raison pour laquelle Massey a dit à Grayson : «Je te réprimande au nom de Jésus », Crump a déclaré qu’elle avait suivi un traitement pour des problèmes de santé mentale. Il a noté qu’elle avait invoqué le nom de Dieu dès le début de la rencontre et qu’elle avait demandé sa Bible après que les adjoints soient entrés dans la maison.

Lors des funérailles de Mme Massey, vendredi, M. Crump a soutenu que la vidéo, que lui et la famille avaient déjà visionnée, «choquerait la conscience de l’Amérique.

Le père de Mme Massey, James Wilburn, a exigé que le système judiciaire du comté soit totalement ouvert dans son enquête et ses poursuites, et transparent vis-à-vis du public.

«La seule fois où je reverrai mon bébé, c’est quand je quitterai ce monde», a déploré M. Wilburn. «Et je ne veux pas que quelqu’un d’autre aux États-Unis rejoigne cette ligue.»

Grayson, qui a été licencié la semaine dernière, est détenu à la prison du comté de Sangamon. S’il est reconnu coupable, il encourt des peines de prison allant de 45 ans à la perpétuité pour meurtre, de 6 à 30 ans pour voies de faits et de 2 à 5 ans pour mauvaise conduite.

Son avocat, Daniel Fultz, n’a pas souhaité émettre de commentaire lundi.

Dans une déclaration, le président Joe Biden a indiqué que lui-même et la première dame Jill Biden priaient pour la famille de Mme Massey «alors qu’elle fait face à cette perte impensable et insensée».

«Lorsque nous appelons à l’aide, tous les Américains, quels qu’ils soient et où qu’ils vivent, devraient pouvoir le faire sans craindre pour leur vie», a affirmé M. Biden. «La mort de Sonya aux mains d’un policier nous rappelle que, trop souvent, les Afros-Américains sont confrontés à des craintes pour leur sécurité, ce qui n’est pas le cas de la plupart d’entre nous.»

La mort de Sonya Massey est le dernier exemple en date de personnes noires tuées ces dernières années par la police à leur domicile.

En mai, un shérif adjoint hispanique de Floride a abattu Roger Fortson lorsque l’aviateur de l’armée de l’air a ouvert la porte de son domicile à Fort Walton Beach, armé d’un pistolet pointé vers le bas. L’adjoint, Eddie Duran, a été licencié.

En 2019, un policier blanc de Fort Worth, au Texas, a abattu Atatiana Jefferson par la fenêtre arrière de son domicile après avoir répondu à un appel non urgent signalant que la porte d’entrée de Mme Jefferson était ouverte. Aaron Dean, l’ancien policier, a été reconnu coupable d’homicide involontaire et condamné à près de 12 ans de prison.

En 2018, une policière blanche de Dallas a abattu Botham Jean, qui n’était pas armé, après avoir confondu son appartement avec le sien. Amber Guyger, l’ancienne policière, a été reconnue coupable de meurtre et condamnée à 10 ans de prison.

Crump a représenté les familles dans chaque affaire, dans le cadre de ses efforts visant à faire reconnaître la responsabilité des policiers dans les meurtres de Noirs. Il a également représenté les proches d’Earl Moore, un homme de Springfield qui est mort après avoir été attaché face contre terre sur une civière en décembre 2022. Deux professionnels des soins d’urgence sont accusés de meurtre dans cette affaire.

