Eto’o soutient Drogba à la tête de la FIF

Pour Samuel Eto’o, « les ivoiriens ne savent peut-être pas qu’ils possèdent une grande chance d’avoir Didier Drogba »

L’international camerounais, Samuel Eto’o s’est prononcé sur les élections pour la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football, dans laquelle l’ancien capitaine des Éléphants, Didier Drogba est candidat. Pour Samuel Eto’o, Didier Drogba est une chance pour le football ivoirien à travers ces élections.

A travers des mots bien choisis, l’international camerounais, Samuel Eto’o a indiqué que son ami et frère, Didier Drogba est l’homme qu’il faut au football ivoirien à l’heure actuelle.

« D’abord laissez-moi vous rappeler que tous les pays aimeraient avoir un Didier DROGBA chez eux, alors les Ivoiriens ne savent peut-être pas qu’ils possèdent une grande chance de l’avoir, si j’étais un membre de la fédération ivoirienne de football (FIF) je n’hésiterais même pas à opter pour Didier, car le football ivoirien a besoin de changement, de progression, de grands sponsors, d’investisseurs et d’évolution. »

Lors de son intervention, Samuel Eto’o a fait savoir que le changement du football ivoirien passe par la mise en place d’“Infrastructures : Modernisation et création de nouvelles infrastructures ; entretien et gestion des infrastructures. Développement de la Médecine du Sport (Clinique du Sport)”.

Pour Samuel Eto’o, cette vision du football empêchera la vente précoce des jeunes talents ivoiriens et africains, et cela mettra fin à plusieurs insuffisances dans la sphère du football. « Ainsi pourra prendre fin : le trafic de joueur, l’arnaque, le boycotte, l’insuffisance salariale des joueurs, entraîneurs et arbitres. Pour ça, je suis sûr que Didier en est capable ! Car avant tout, il a l’amour de son Pays. Pour ne pas regretter plus tard, ils feraient mieux de voter Didier », a conclu l’ancien attaquant du FC Barcelone et de l’Inter Milan.

Notons que les élections de la Fédération Ivoirienne de Football se déroulerons le 5 septembre prochain et ce sont trois grands favoris ; à savoir Didier Drogba, Idriss Diallo et Sory Diabaté qui s’affronteront à ces élections.