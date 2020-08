Eudoxie fait des révélations sur son…mec

Eudoxie Yao : « j’ai fait 8 ans avec mon petit ami et il a cassé mon cou »

Eudoxie Yao a fait des révélations fracassantes sur elle lors d’une émission télévisée. Alors qu’il lui a été demandé de partager avec le public une situation honteuse qu’elle a vécue, la bimbo ivoirienne a lâché qu’elle a été trahi par son petit ami après 8 ans de relation.

Sur le plateau démission, il a été demandé à Eudoxie Yao de relater une situation »soayée » (un fait honteux vécu) qu’elle a vécu. Les réponses d’Eudo Rover ont été vraiment surprenantes. « J’ai fait 8 ans avec mon petit ami et il a cassé mon cou », a tout d’abord lâché Eudoxie Yao. Elle semble dire par là qu’elle a été victime d’une déception amoureuse après 8 ans de relation. Ce goumin (cette déception) lui est arrivé alors qu’elle n’était pas devenue une star.

En cette même période, Eudoxie Yao révèle qu’elle a vécu une situation soayée en boîte.

« Je suis donc sortie avec mes copines, pour aller m’amuser un peu en boite, mais malheureusement mes talons se sont abimés. Pendant que mes camarades dansaient, moi j’étais assise. Elles m’appelaient pour les rejoindre, mais je ne pouvais pas à cause de ma chaussure. » dit-elle avant de continuer…

« À un moment du show, ils ont mis ma chanson préférée, le »chébélé ». Je me suis précipitée sur la piste de danse et j’ai commencé à danser avec enthousiasme. Je dansais, dansais, en croyant que finalement tout allait bien avec mes chaussures mais à un moment tu entends »kpiyaye! ». Je me suis retrouvée à terre, tombée avec toute ma masse, sous le regard de tous. Le manager de la boite m’a aidée à me relever, mais vraiment j’avais honte. Il y avait des célébrités dans le coin, et tout le monde avait les yeux rivés sur moi. C’était vraiment soayé » ? a-t-elle ajouté.

Quant à la déception qu’elle avait vécue après 8 ans de relation, l’on se demande si ce fameux petit ami voit un peu ce qu’Eudoxie Yao est devenue aujourd’hui. Sûrement qu’il se mord les doigts dans son coin.