Etudiant tué à l’UCAD : Un second meurtrier arrêté

Fin de cavale pour Fallou Sèye, présumé second meurtrier de l’étudiant Célestin Philippe Ahyi, sauvagement agressé et tué dans la nuit du 26 septembre dernier, à la Petite Porte de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad). Selon Libération, il a été cueilli, le 7 mars dernier, à Yarakh, à l’aube, par des éléments de la Sûreté urbaine (SU) en civil.

Selon le quotidien, le mis en cause avait asséné les coups de couteau mortels à l’étudiant.