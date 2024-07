Euro 2024 : Angleterre et Pays-Bas pour une place en finale

Les Pays-Bas défient l’Angleterre ce mercredi (19h00 GMT) afin de décrocher le dernier ticket pour la finale de l’Euro 2024 prévue dimanche soir. Le vainqueur affrontera l’Espagne l’Olympiastadion de Berlin.

Les Pays-Bas veulent répéter l’histoire

Champions d’Europe en 1988 en Allemagne, les Pays-Bas n’ont autrement jamais pris part à une finale d’Euro dans leur histoire. Ils ont une belle opportunité d’y revenir cette année, mais il faudra pour cela passer sur le corps de l’Angleterre ce mercredi soir. Après avoir connu un trou d’air en manquant l’Euro 2016 et le Mondial 2018, les Pays-Bas se sont repris en disputant toutes les grandes compétitions suivantes. Durant la phase de poules, les Oranje avaient affiché de sérieuses limites qui pouvaient légitimement jeter des doutes sur leur capacité à se hisser dans le dernier carré.

Vainqueurs dans la douleur de la Pologne pour commencer (2-1), ils ont ensuite tenu tête à la France au terme d’une rencontre peu emballante (0-0) avant de s’incliner contre l’Autriche (2-3). Malgré leur 3e place dans le groupe D, les coéquipiers de Cody Gakpo sont tombés dans la partie de tableau la plus abordable. Ils ont tout d’abord livré une belle prestation contre la Roumanie en 8es de finale (3-0) avant de devoir s’employer pour venir à bout de la Turquie en quart (2-1).

L’Angleterre espère disputer une nouvelle finale

En quête d’un titre majeur depuis la Coupe du monde 1966, l’Angleterre affiche de belles dispositions ces dernières années, en atteste notamment sa présence en finale du précédent Euro disputé en 2021. L’Angleterre est devenue une nation régulière qui se hisse désormais quasiment dans les derniers tours de chaque compétition.

Avant de commencer ce championnat d’Europe en Allemagne cet été, la bande de Gareth Southgate était présentée comme le grand favori au titre final. Présents en demi-finales, les Three Lions répondent donc aux attentes. Néanmoins, ils se montrent pour le moment très laborieux. À l’instar de la France, la sélection des Three Lions est loin de proposer un jeu collectif entraînant. Leaders du groupe C, les coéquipiers de Jude Bellingham ont battu dans la douleur la Serbie pour commencer (1-0) avant d’afficher des limites contre le Danemark (1-1) et la Slovénie (0-0). Ils n’ont pas spécialement rassuré les observateurs lors des matchs à élimination directe.

Proche de l’élimination face à la Slovaquie en 8e, l’Angleterre a arraché la prolongation grâce à un but de Bellingham au bout du temps additionnel avant de faire la différence par l’intermédiaire de Harry Kane (2-1 AP). Le week-end dernier, les Three Lions ont une fois de plus bataillé mais ont affiché de belles ressources pour revenir à hauteur de la Suisse (1-1) et ensuite décroché leur qualification à la suite de la séance de tirs au but.

Meilleur joueur de ce match, Saka a réussi sur une frappe longue distance à égaliser. Au terme d’un match plus ennuyeux que prévu, Suisses et Anglais devaient en découdre aux tirs au but. Dans cet exercice, les partenaires de Trippier se sont montrés très précis en réussissant toutes leurs tentatives tandis que le défenseur suisse Akanji voyait son tir repousser par Pickford.

Les Pays-Bas au complet, l’Angleterre avec Kane

Les Pays-Bas ont dû composer avec une avalanche de blessures plus ou moins importantes pour cet Euro 2024. Nous pensons notamment aux importants milieux de terrain De Jong et Koopmeiners. En revanche, Ronald Koeman peut compter sur l’intégralité des 26 éléments présents en Allemagne. Toujours très bon quand il porte le maillot de l’équipe nationale, Cody Gakpo brille encore cet été (3 buts). Il devrait notamment être associé au 2e meilleur buteur de la sélection Memphis Depay (1 but dans cet Euro), tandis que l’ancien Parisien Xavi Simons s’est imposé dans le cœur du jeu.

Derrière, la ligne défensive est bien installée avec Dumfries, De Vrij, Van Dijk et Aké. De son côté, l’Angleterre devrait pouvoir compter sur son capitaine Harry Kane (2 buts dans cet Euro) qui est sorti après un choc reçu contre la Suisse. Ainsi, tout le monde pourrait être sur le pont ce mercredi puisque le défenseur Guehi est de retour de suspension. Jude Bellingham (2 buts dans cet Euro) confirme son nouveau statut. Il joue un rôle majeur pour les Three Lions tout comme Bukayo Saka (1 but et 1 passe dans cet Euro), qui a marqué en quart après avoir été repositionné en piston droit dans un 3-4-3 qui devrait être reconduit ce mercredi.

En revanche, Phil Foden peine à trouver sa place. Dans l’entrejeu, le joyau Kobbie Mainoo a gagné ses galons de titulaire aux côtés de Declan Rice.

Avec So Foot