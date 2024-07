La Fédé française de foot décide de maintenir Didier Deschamps

La Fédération française de football a décidé de maintenir le sélectionneur de l’équipe de France. L’annonce a été faite au lendemain de l’élimination des Bleus en demi-finale de l’Euro 2024 face à l’Espagne, le président Philippe Diallo.

« Je ne vois pas de raison de remettre en cause son contrat », a lancé le président de la FFF à L’Equipe. « Les résultats du passé plaident pour lui et les objectifs ont été atteints. Didier poursuivra sa mission. On va échanger ensemble dans les prochains jours pour analyser plus en profondeur ce qui nous a manqué pendant cette demi-finale et qui nous aurait permis d’aller plus haut », a expliqué le président de la Fédération française de football (FFF).

Après la finale perdue lors de la Coupe du monde 2022, Didier Deschamps avait été prolongé par Noël Le Graët jusqu’en 2026. « Pendant ce mois, j’ai vu beaucoup de professionnalisme, de recherche dans l’excellence. Il faut maintenir l’équipe de France dans cette direction », a poursuivi Diallo, qui visera à se faire réélire président de la FFF en fin d’année.

Quant à savoir si Didier Deschamps a lui-même la volonté de poursuivre, Philippe Diallo compte faire un point avec lui « dans les prochains jours ». Mardi soir, après l’élimination, celui qui occupe son poste depuis 2012 avait balayé une question sur son avenir. « Vous savez très bien ce que pense mon président », rétorquait Deschamps.

Philippe Diallo assure avoir « senti une très grande unité » entre Didier Deschamps et son groupe en Allemagne. « Il n’y a pas de nuages dans les relations entre les uns et les autres », a clamé le président de la FFF. Quant au jeu déployé par les Bleus, Diallo a aussi une réponse: « On voit la déception alors que l’équipe a atteint la demi-finale. Que dirait-on si on avait été sorti dès le premier jour en jouant très bien? »