L’Ex femme du ministre Aliou Sow arrêtée pour 600 millions

Marie Lô, fille du musicien Ismaïla Lô et ex-femme du ministre Aliou Sow, est dans de beaux draps. Arrêtée lundi dernier par la Section de recherches de la gendarmerie, elle a été envoyée chez le procureur ce vendredi. Mais elle a bénéficié d’un retour de parquet d’après Les Échos, qui donne l’information.

Le journal rapporte que Marie Lô, qui fut l’épouse du ministre de la Culture, Aliou Sow, a été arrêtée pour escroquerie et abus de confiance portant sur 600 millions de francs CFA. Elle a été cueillie à la suite d’une plainte d’un commerçant nommée Serigne Fallou Fall, qui l’accuse de l’avoir grugé de 47 millions de francs CFa.

À la suite de la plainte de ce dernier, d’autres personnes se sont manifestées, pointant les mêmes griefs contre Marie Lô.

Libération, qui a également relayée cette affaire, précise que la fille de Ismaïla Lô proposait à ses victimes d’investir dans l’exécution de marchés de l’État qu’elle aurait gagnés. En contrepartie de l’argent que ces derniers lui remettaient, elle leur filait des bénéfices conséquents.

Le journal indique que les premières opérations se passent chaque fois bien ; la mise en cause rétribuant effectivement les mises. Mais au fur et à mesure que les nouveaux projets tombaient, elle demandait des montants plus importants et n’arrivait plus à honorer ses engagements.

Libération estime que le montant du préjudice révélé (600 millions F CFA) serait provisoire. Il sera donc susceptible de monter.

Les Échos rapporte que des interventions sont en cours pour essayer de tirer Marie Lô d’affaire. Celles-ci, croit savoir le journal, ont conduit au retour de parquet de la mise en cause.

