EXPROPRIATION DE TERRES : Deux décrets de Macky mettent les populations de Guéréo dans le désarroi

60 familles et les propriétaires de 800 parcelles, c’est l’effectif des familles qui sont montés au créneau il y a quelques jours à Guéréo. Ce, pour dénoncer l’expropriation de leurs terres. En effet, en fin 2018, les habitants de la cité se sont réveillés avec une information selon laquelle leurs terres, d’une superficie d’environ 40 hectares, situées dans le domaine national, précisément dans lagune de Guéreo, ont fait l’objet d’une réaffectation.

Elles ont été réattribuées, par les décrets 2018-401 et 2018-402, à un groupe hôtelier. Les principaux concernés, qui ont manifesté leur courroux il y a quelques jours, renseignent que cette décision n’a pas fait l’objet d’une délibération de la commune de Sindia, telle que l’exige la loi et que la mairie de ladite localité déclare n’avoir été mise au courant de cette décision qu’après que les décrets aient été mis en circulation.

Alors que toute procédure d’expropriation doit être précédée d’une enquête de commodo et incommodo. Aujourd’hui, les paysans de Guereo et les propriétaires ont uni leurs forces et se sont lancés dans la bataille pour préserver leurs biens. Ils déclarent que leurs multiples tentatives d’entrer en contact avec la présidence de la République, se sont avérées vaines. Ils se sont, à présent, attachés les services d’un avocat pour que justice soit faite et que les décrets soient rapportés.