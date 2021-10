Extraterrestres : les déclarations inquiétantes du patron de la NASA

Devant un auditoire d’étudiants aux États-Unis, le patron de la NASA Bill Nelson a avoué qu’il était fort probable, voire préférable, que la vie extraterrestre existe.

Les extraterrestres pourraient exister… d’après Bill Nelson, en personne. Dans une conférence à l’université de Virginie donnée cette semaine, le patron de la NASA a fait des déclarations qui ont dues surprendre plus d’un étudiant.

D’autres « formes de vie civilisée » dans l’Univers ?

« Qui suis-je pour dire que la planète Terre est le seul emplacement d’une forme de vie civilisée et organisée comme la nôtre ? », interroge le patron de la NASA Bill Nelson.

S’appuyant sur les nombreux pilotes ayant eu des frayeurs en apercevant des ovnis dans le ciel, l’administrateur de l’agence spatiale états-unienne persiste et signe : « Ils savent qu’ils ont vu quelque chose, et leurs radars se sont bloqués dessus. Mais ils ne savent pas ce que c’est. Et on ne sait pas ce que c’est. Nous espérons que ce n’est pas un adversaire ici sur Terre qui a ce genre de technologie », a-t-il déclaré devant son auditoire. Ainsi, les extraterrestres l’effrayeraient moins que les humains.

Les extraterrestres, moins menaçants que les humains ?

En mai dernier déjà, plusieurs militaires américains avaient confirmé avoir croisé des centaines d’ovnis dans leur carrière. L’ancien lieutenant Ryan Graves partage visiblement l’inquiétude de Bill Nelson. »Je suis inquiet, très franchement. Vous savez, s’il s’agissait d’avions tactiques d’un autre pays, ce serait un problème énorme. Ces aéronefs non identifiés représentent une menace potentielle pour la sécurité nationale », confiait-il dans un reportage de 60 minutes.

« Mais parce que cela semble différent, nous ne sommes pas prêts à regarder le problème en face. Nous sommes heureux d’ignorer le fait que ces appareils sont là-haut, à nous surveiller tous les jours », s’alarmait-il.

Des univers pluriels ?

