Vidéo : un objet extraterrestre visible en Tunisie

Une vidéo montrant un objet volant et non identifié planant au-dessus de l’avenue Habib Bourguiba a, vivement, circulé sur les réseaux sociaux et enflammé la toile, dans la soirée du samedi au dimanche 28 mars 2021.

Vu et filmé par plusieurs personnes, il est difficile de contester l’apparition de cet étrange objet, avec sa lueur très brillante et étrange, dans le ciel du centre-ville de la capitale tunisienne.

A première vue, ce phénomène volant d’un blanc scintillant, semble défier les lois de la physique et confirmer l’existence d’extraterrestres… Mais de quoi s’agit-il au juste ? Est-ce vraiment un ovni ?