Face à la presse…Moustapha Diakhaté déçu par le discours du président

Moustapha Diakhaté a donné son avis sur la sortie du Président Bassirou Diomaye Faye, à l’occasion de ses 100 jours à la tête du pays. Il s’attendait à ce que le chef de l’Etat s’adresse à la presse, « donc au peuple sénégalais, qu’il nous dise où il veut conduire le pays et comment il compte le faire. Malheureusement, il a touché beaucoup de questions, mais ce qui est fondamental, à mon avis, c’est qu’il devait donner le cap pour que les Sénégalais sachent ce qu’il compte faire ».

Moustapha Diakhaté a fait part de sa déception face au bras de fer entre Sonko et l’Assemblée. Non sans dénoncer le fait que le Président ait approuvé « les comportements inappropriés » du Premier ministre. « Non seulement il a adoubé les extravagances de son Premier ministre envers l’Assemblée nationale, mais il est allé jusqu’à considérer une Assemblée d’experts comme étant mieux pour recevoir une déclaration de politique générale… Les 165 députés représentent le peuple sénégalais et aucune autre Assemblée ne peut remplacer cette fonction constitutionnelle », a-t-il fait savoir sur Iradio.