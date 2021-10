Facebook compte changer de nom dans quelques jours

Facebook pourrait annoncer un changement de nom, la semaine prochaine. Selon le réseau social, cela est dû au besoin de souligner son souhait de se concentrer sur la création de son «métavers», ces environnements de mondes virtuels partagés, combinant réalité virtuelle et réalité augmentée.

Mark Zuckerberg, le patron du géant américain du numérique, devrait s’exprimer sur le changement de nom du réseau social lors de la conférence Connect le 28 octobre. Mais le nom pourrait être dévoilé plus tôt, selon The Verge.

Facebook n’est pas la première entreprise technologique à changer de nom au fur et à mesure que ses ambitions se développent. En 2015, Google s’est entièrement réorganisé sous une société holding appelée Alphabet, en partie pour signaler qu’il n’était plus seulement un moteur de recherche, mais un conglomérat. Et Snapchat a été renommé Snap Inc. en 2016. source AP