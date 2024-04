Fadilou Keïta : «Justice et réparation doivent être faites»

Plus de justice SVP

C’est en découvrant le contenu des rapports publiés qu’on trouve une réponse à l’acharnement dont nos concitoyens ont été victimes depuis des années. Voilà pourquoi le régime de Macky SALL nous a traqués, emprisonnés et tués.

Justice et réparation doivent être faites.

Personne n’a le droit d’absoudre ces actes subversifs et volontaires, minutieusement organisés et orchestrés par des traîtres nourris et blanchis avec nos deniers publics.

Au delà des slogans, la reddition des comptes et la recevabilité doivent être le fil conducteur des actions et pratiques devant mener à plus de justice, de transparence et de respect vis-à-vis du peuple souverain.

Par ailleurs, publier et/ou transmettre des rapports déjà disponibles aux corps de contrôle n’est en rien antagoniste au fait de devoir mettre les bouchées doubles dans l’amorce des ruptures attendues à tous les échelons de la gouvernance.

De Fadilou Keïta