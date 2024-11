Fadilou Keïta : « Sonko est le point axial du projet… »

Dans un post publié sur sa page Facebook, le Directeur de campagne de la tête de liste de la coalition Pastef aux dernières législatives et actuel Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations, Fadilou Keita, a livré un vibrant hommage à Ousmane Sonko. Qualifiant ce dernier de « Messie », Fadilou Keita souligne son rôle central dans la transformation du destin collectif du Sénégal.

« Je voudrai en ces mots rendre hommage et féliciter un homme qui a tout donné au Sénégal et à travers qui le Tout Puissant est entrain de modifier notre destin commun. Voilà un vrai Patriote, un homme endurant, digne, altruiste, intelligent et très engagé et concentré sur ses objectifs.

SONKO est le point axial du projet. Il mérite notre soutien sans faille, une veille perpétuelle et une protection permanente des patriotes. Que l’agressivité de ses détracteurs ne vous mette pas sur la défensive, ou ne constitue un écueil à l’expression de votre fidélité, à votre loyauté, de votre engagement et amour pour ce Monsieur », a-t-il écrit.