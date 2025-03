Farba Ngom et Cie en prison…voici le seul et unique responsable

Depuis que le nouveau régime est arrivé au pouvoir, une véritable traque des anciens dignitaires du régime est entreprise. Plusieurs hommes de Macky Sall croupissent en prison. D’autres sont sur le point de les rejoindre. Le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) veut voir les délinquants financiers présumés derrière les barreaux. Si Farba Ngom et Cie se retrouvent dans cette situation, ils devront s’en prendre à leur principal allié.

Deux (2) hommes du «Macky» croupissent en prison depuis jeudi et vendredi ! Farba Ngom et Tahirou Sarr ont été envoyés en prison. Entendu devant le collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier (PJF) dans le cadre de l’affaire portant sur des transactions suspectes estimées à125 milliards de FCFA révélée par un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), ils ont été placés sous mandat de dépôt. Ils sont poursuivis pour escroquerie sur les deniers publics et blanchiment de capitaux.

Tahirou Sarr, par l’intermédiaire de son avocat, aurait proposé comme offre de cautionnement un chèque de 11 milliards de francs CFA, ainsi que deux titres fonciers d’une valeur respective de 1 et 12 milliards de francs CFA. Le directeur général de la société Sofico aurait également posé sur la table un Titre foncier à Mbane de plusieurs milliers d’hectares expertisé à 394 milliards Fcfa en guise d’offre de cautionnement. Cependant, avec la tournure qu’a prise son dossier, tout semble indiquer que le juge du Premier cabinet du Pool judiciaire financier a rejeté son offre. Farba a aussi tenté de cautionner pour éviter la prison.

Au sein de l’Alliance Pour la République (APR), on accuse Ousmane Sonko d’être derrière ces nombreuses arrestations. Selon les hommes de Macky Sall, cette décision représente «une preuve éclatante d’une justice malade» devenue «une machine de mise en exécution des directives et desiderata de Ousmane Sonko, Premier Ministre du Sénégal ». Si on en croit l’APR, Sonko aurait lui-même donné «les instructions fermes de procéder à l’arrestation de Farba après l’avoir menacé ouvertement et publiquement à Matam». Les apéristes insistent sur le fait que cette décision de justice contrevient à toute logique, soulignant que «cette justice critiquée vertement par SONKO, devenu Premier ministre et chef de parti, oriente son horloge à l’heure de la primature».

Si la bande à Farba Ngom se retrouve dans cette situation, Macky Sall y a une grande part de responsabilité. «La vérité que beaucoup d’entre vous refusent d’admettre est que c’est Macky Sall qui a sacrifié notre République et ses proches, Farba Ngom», a écrit Makhtar Le Kagoulard sur sa page Facebook. Une position que bon nombre de membres de l’ancien parti au pouvoir soutiennent. Ils sont nombreux à penser que le prédécesseur du président Bassirou Diomaye Faye les a trahi.

«Macky Sall est le seul responsable de cette situation que traverse aujourd’hui le Sénégal. Il a manqué de courage, il a laissé ainsi le désordre s’installer progressivement et Mr Sonko en a profité pour l’acculer et le pousser à faire voter cette loi d’amnistie injuste qui est, en partie, à l’origine de leur accession au pouvoir. Macky a jeté son pouvoir et a sacrifié toutes les personnes qui s’étaient battues à ses côtés pour sauver la république», a commenté un internaute sur le post de Makhtar Le Kagoulard.

Macky Sall a refusé de soutenir la candidature de Amadou Ba, choisi comme le candidat de Benno Bokk Yakaar. Pour ne rien arranger, l’ancien chef de l’Etat a libéré Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye en pleine campagne électorale. Ce qui a fait basculer la balance du côté de PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité). D’ailleurs, la victoire des pastéfiens ne surprend pas les esprits bien affûtés.

Les Apéristes savaient pertinemment que l’arrivée de Pastef au pouvoir beaucoup d’entre eux seraient envoyés en prison. Depuis mars 2024, la traque a envoyé de nombreux membres de l’APR derrière les barreaux. Les plus chanceux ont eu maille avec la justice. Voilà comment Macky a mis ses hommes dans tous ses problèmes.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn