Farba Senghor  » Abdoulaye Wade a tout donné à Karim « 

La situation actuelle du Parti Démocratique Sénégalais ne laisse pas indifférent l’ancien chargé de la propagande du parti, Farba Senghor qui n’a pas manqué d’égratigner Karim Wade.

Farba Senghor estime qu’ » Abdoulaye Wade a tout donné à Karim. Il lui a donné le pouvoir, négocié une grâce et maintenant c’est le PDS. » Alors que pour lui » il n’a aucun mérite dans l’histoire du Pds et du Sénégal, il n’a posé aucun acte ou fait de guerre remarquable. Me Wade l’a intégré dans le système pour lui permettre de récupérer le pourvoir et le Pds. » Cependant, l’ancien ministre et collaborateur de Me Abdoulaye Wade estime que « ce qui se passe au Pds ne me surprend guère « . Car » c’est l’aboutissement de l’obsession de Me Wade de faire de Karim son héritier. «

Farba Senghor ajoute également que tout ceci » est la résultante de la politique que Me Wade mène depuis 2009, depuis l’inclusion de Karim Wade dans le système, dans le pouvoir et dans les affaires du Pds. Abdoulaye Wade a tout perdu. Il a perdu le pouvoir. Depuis 2009, il ne travaille que pour son fils. «