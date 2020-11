Fatick : Benno Bokk Yaakaar félicite et encourage Macky

En effet, le Chef de l’Etat s’est toujours engagé à bâtir des convergences et des consensus dynamiques, en vue de raffermir notre pacte républicain et consolider une économie dynamique, facteur de progrès social équitable.

Dans ce contexte mondial marqué par les impacts de la COVID-19 mettant à rude épreuve les économies de tous les pays, le Sénégal a su prendre les mesures nécessaires dont les résultats performants sont reconnus et salués par la communauté internationale. Ainsi, la relance de l’économie nationale a motivé la validation du PAP 2 ajusté et accéléré du Plan Sénégal Emergent dont la mise en œuvre nécessite la contribution de toutes les forces vives de la Nation et des partenaires techniques et financiers.

Les militants, les cadres et les responsables de la Coalition Benno Bokk Yaakaar de Fatick félicitent le Président Macky SALL pour sa démarche participative et inclusive ayant permis l’élargissement de la majorité présidentielle à de nouvelles forces politiques et sociales qui ont accepté d’apporter leur concours à l’émergence de notre pays à l’horizon 2035.

Par ailleurs, ils remercient le Président Macky SALL, fils du sine, pour la confiance renouvelée aux camarades Matar BA, Ministre des Sports et Moïse Diar Diégane SARR, Secrétaire d’Etat, dans le Gouvernement mis en place le 1er novembre 2020 ; et félicitent le Ministre Cheikh KANTE, nommé Envoyé spécial du Président de la République, ainsi que les camarades, Thérèse FAYE et Maïssa Mahécor DIOUF nouvellement nommés, respectivement, Administrateur général du FONGIP et Directeur général de la SAFRU-SA.

Considérant le rayonnement diplomatique dont jouit notre pays qui a intégré le cercle restreint des décideurs du monde, fruit du leadership du Président Macky SALL, les militants, les cadres et les responsables de la Coalition Benno Bokk Yaakaar de Fatick réaffirment leurs félicitations au Président de l’APR.

Les militants, les cadres et les responsables de la Coalition Benno Bokk Yaakaar de Fatick se réjouissent également de la décision de Son Excellence Macky SALL de rendre un vibrant hommage, à titre posthume, au Professeur Iba Der Thiam, un illustre fils de la Nation, en donnant son nom à l’université de Thiès.

Au sujet de l’émigration clandestine, ils présentent leurs condoléances aux familles des victimes et appellent la jeunesse à cultiver les valeurs de notre éducation qui ont forgé des leaders ayant réussi fièrement dans le progrès social au Sénégal.

Les militants, les cadres et les responsables de la Coalition Benno Bokk Yaakaar de Fatick félicitent et encouragent vivement le Président de la République à poursuivre son action pour l’émergence de notre pays à l’horizon 2035.

Ils restent mobilisés et engagés pour tous les combats politiques actuels et futurs. A cet effet, ils lancent un appel à l’unité de toutes les filles et de tous les fils de Fatick derrière Son Excellence, Monsieur Macky SALL, Président de la République, en vue de perpétuer son action politique pour un « SENEGAL DE TOUS ET UN SENEGAL POUR TOUS ».

Vive le Sénégal !

Vive le Président Macky SALL !

Vive Benno Bokk Yaakaar !

Fait à Fatick le 04 novembre 2020

Le Coordonnateur Départemental,

M. Mbagnick NDIAYE