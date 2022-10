Fatoumata Ndiaye va porter plainte contre des médias

Devenue célèbre par le mouvement Fouta Tampi, Fatoumata Ndiaye menace de traduire les animateurs et les médias. La militante de l’Apr a brisé le silence sur les accusations de sa fille Thiaba hoye Niang devenue son ennemie publique. Selon elle, sa fille est utilisée par hommes politiques pour nuire à sa réputation.

« Il faut que ces gens arrêtent d’utiliser ma fille dans les dossiers sensibles. Car celui de Ousmane Sonko et Adji Rabi Sarr ne fera que lui portait préjudice. Dans ce dossier on prête une oreille à toutes les personnes qui s’y prononcent. Comment Thioro peut demander à une petite fille de se prononcer dans ce conflit. Ma fille n’a fait que des jours dans la famille de Gabrielle Kane, elle n’est au courant d rien. Mais j’ai déjà prévu des plaintes contre certaines personnes et médias. Des citations directes sont en cours contre Thioro Mandela , Walfadjiri et Dakar Buzz. Car je ne vais plus permettre à ces gens de me traiter de tous les noms d’oiseau à travers ma fille. Ces rédactions invitent ma fille tout simplement pour me nuire. Mais aussi ma fille ne va plus parler de moi ni sur les plateaux télé encore moins sur les réseaux sociaux. Je vais la faire taire. Ma fille Thiaba hoy Niang a plu de 19 ans, mais elle est utilisée pour m’atteindre. Je ne vais pas cautionner que les gens invitent ma fille sur les plateaux de télé pour m’insulter. Une fois devant le juge je vais voir si la loi accepte que ma fille soit devant les plateaux de télévisions pour ce rôle », a pesté Fatoumata Fatou Tampi

Avant de poursuivre par : « Je me demande où se trouve les gens de la protection des enfants. Car ma fille est encore mineure. Ma fille raconte des contre-vérités, car je n’ai pas plus de trois mariages. Mais je ne veux plus de cette gamine car elle m’a déçue. J’ai endurée dans mon propre mariage avec le papa de Thiaba Niang »