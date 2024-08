Faux ! Le DAF de l’ONAS ne s’est pas enfui…il dément et menace

L’information a été fortement relayée sur la toile et une certaine presse. Selon ces derniers, le Directeur Administratif et Financier (DAF) de l’ONAS (Office National de l’Assainissement du Sénégal), Cheikh Ahmadou Bamba Fall, se serait enfui. Une information est totalement fausse. Et c’est l’intéressé lui-même qui de le dément. Il a aussi tenu à préciser qu’il n’hésiterait pas à traduire les colporteurs de ces rumeurs en justice.

“Je tiens à démentir cette information”, a-t-il déclaré. Revenant sur les véritables raison de son absence du territoire, Cheikh Ahmadou Bamba Fall de dire : “J’ai pris cinq jours de repos. Entre temps, j’ai été invité au niveau de Fès par rapport aux activités de mon daara (école coranique)”, a expliqué le DAF de l’ONAS. D’ailleurs, il reprend le travail ce lundi.

“Je ne suis ni en fuite, ni poursuivit par la gendarmerie. Je travaille correctement. Et cela fait des années, 18 ans, que je suis dans le milieu. Je suis passé par les mines, l’agriculture avant d’arriver dans le secteur de l’assainissement. S’il n’y a pas eu d’inondations l’année dernière, c’est parce que j’y ai joué un rôle important”, a-t-il précisé dans son démenti. Il invite, par ailleurs, les journalistes et les gens des réseaux sociaux à prendre conscience que les personnes à laquelle ils s’en prennent sont aussi des sénégalais. Car “cela pourrait avoir des conséquences”.

Selon Cheikh Ahmadou Bamba Fall, c’est à cause de ces pratiques qu’il est important de nettoyer les réseaux sociaux et la presse. C’est en ce sens qu’il compte porter l’affaire en justice. “J’ai engagé mon huissier pour réunir toutes les informations. Dès mon retour je vais engager mon avocat pour qu’il engage des poursuites judiciaires contre les comploteurs, les relayeurs et toutes les personnes qui sont complices de cette campagne de diabolisation sans effet”, a-t-il dit à Xibaaru.