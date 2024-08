Fonction publique : Le projet de recueil des textes législatifs et réglementaires validé

Le Ministère de la Fonction publique et de la Réforme du Service public, conformément à la vision de Monsieur le Président de la République, a engagé une série de réformes pour bâtir une administration plus moderne et efficace au service des usagers.

C’est dans cette optique que le ministère a mis en place un comité technique qui a en charge, l’élaboration d’un recueil des textes législatifs et règlementaires qui concernent la Fonction publique d’Etat.

Un atelier a ainsi permis, du 12 au 14 aout 2024, de passer en revue, les textes législatifs et règlementaires que sont notamment, le statut général des fonctionnaires, modifié, les statuts spéciaux, le décret fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l’État, modifié, contenu dans ce recueil, en vue de sa consolidation et de sa validation.

Pour poursuivre le travail de contrôle qualité, il est retenu comme recommandation forte, la tenue d’un autre atelier résidentiel afin de peaufiner le document et finaliser la rédaction complète.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn