La fonction publique et le MEN pour un traitement efficace des dossiers des enseignants

Les lenteurs administratifs notés dans le traitement des dossiers des enseignants ont toujours été une source de conflit entre les syndicats d’enseignants et leurs ministères de tutelle. Pour une meilleure gestion de la carrière des enseignants, la Fonction publique et Ministère de l’Education nationale (MEN) signent une déclaration d’intention.

Ceci dans le but d’harmoniser leur contribution à la prise en charge des préoccupations du secteur public de l’Enseignement et à l’apaisement du climat social, Monsieur Olivier BOUCAL, Ministre de la Fonction publique et de la Réforme du Service public (MFRSP) et Monsieur Moustapha Mamba GUIRASSY, Ministre de l’Éducation nationale (MEN) ont signé une déclaration d’intention, le mercredi 24 juillet 2024 à la salle de conférence du Ministère de la Fonction publique.

Selon les deux autorités, cette déclaration vise à mutualiser les efforts du MEN et du MFPRSP pour la prise en charge efficace et efficiente des questions relatives à la carrière des agents de l’Etat du secteur de l’éducation et de la formation.

Pour ce faire, Le MEN et le MFPRSP s’engagent à prendre toute initiative, en rapport avec les administrations concernées, pour la disponibilité, dans les meilleurs délai.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn