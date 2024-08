Suède : les migrants quittent le pays…plus de départs que d’arrivées

En Suède, pour la première fois depuis plus de 50 ans, on observe plus de départs de migrants que d’arrivées.

En Suède comme dans d’autres pays européens, le coût financier de l’immigration est désormais une réalité incontestable. Très récemment, un rapport publié par l’Agence suédoise d’assurance sociale a indiqué que les personnes nées à l’étranger représentaient 80 % du coût des paiements incorrects effectués. Des immigrés qui reçoivent huit fois plus de paiements incorrects que les Suédois en ce qui concerne les prestations d’assistance.

Mais, depuis plusieurs mois déjà, le gouvernement suédois ne reste pas les bras croisés face au constat d’échec qui s’impose après deux décennies d’immigration extra-européenne. Si l’année 2015 fut le point d’orgue de cette immigration avec l’accueil par la Suède, lors de la crise migratoire « syrienne », d’environ 163 000 migrants, correspondant ainsi à 1,6 % de sa population, les Suédois ont depuis largement eu le temps de découvrir de façon accélérée les conséquences de ce « multiculturalisme ».

Au point de procéder à un changement de cap radical en matière de politique migratoire en septembre 2022, suite à l’élection d’un gouvernement centriste et de droite, avec à la clé une fermeture progressive des frontières du pays aux migrants.

Un peu moins de deux ans plus tard, le ministre suédois de l’Immigration Maria Malmer Stenergard a indiqué, chiffres de l’Institut national suédois de la statistique à l’appui, qu’entre janvier et mai 2024, la Suède a enregistré un nombre de départs supérieur de 5 700 au nombre d’arrivées. Un phénomène qui n’avait pas été observé depuis plus de 50 ans…

Autre chiffre venant couronner la politique de fermeté de l’exécutif suédois, il n’y a jamais eu aussi peu de demandes d’asile dans le pays depuis 1997, avec un total de 5 600 demandes d’asile enregistrées entre le début du mois de janvier et la fin du mois de juillet 2024. Soit une diminution de 27 % par rapport à la même période en 2023.

Satisfaite du bilan, Maria Malmer Stenergard a prédit, lors d’une conférence de presse donnée le jeudi 8 août, que cette tendance se poursuivrait. Une évolution qui s’explique principalement par la réduction des demandes d’asile déposées par des Irakiens, des Somaliens et des Syriens. Parallèlement, de plus en plus d’Irakiens, de Syriens et de Somaliens quittent le pays.

Enfin, si le lien entre immigration extra-européenne et insécurité est un tabou pour bon nombre de responsables politiques français, il ne l’est pas pour le Premier ministre suédois Ulf Kristersson, en fonction depuis 2022 avec l’objectif déclaré de changer radicalement la politique migratoire en Suède. Selon lui, l’augmentation de la criminalité en bande dans le pays scandinave est le produit d’une « politique d’immigration irresponsable et d’une intégration qui a échoué ».

Source Breizh