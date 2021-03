Fc Barcelone : Bartomeu obtient une liberté provisoire !

Interpellé ce lundi dans le cadre de l’enquête sur le Barçagate, Josep Maria Bartomeu a passé la nuit en détention. Ce mardi, l’ancien président du FC Barcelone a refusé, comme le droit espagnol l’y autorise, de témoigner devant la juge Alejandra Gil.

Bartomeu a été relâché, en liberté conditionnelle, explique La Sexta, reprise par Footmercato. L’enquête reste ouverte et Bartomeu et son bras droit Jaume Masferrer sont toujours suspectés «d’administration déloyale» et «de corruption entre particuliers».