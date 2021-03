Covid-19 : Dakar, Thiès, Diourbel, Kaolack et Saint Louis…les régions les plus touchées

Depuis maintenant un an, jour pour jour, la covid-19 dicte sa loi au Sénégal. Les autorités étatiques et sanitaires, chargées de gérer cette épidémie ont fait, leur bilan annuel, ce mardi. Dr Abdoulaye Bousso a, dans son intervention, révélé les régions les plus touchées par la maladie. Elles sont au nombre de 5 et ont toutes franchi la barre des 1000 cas.

Selon le Directeur des Opérations d’Urgences Sanitaires, il s’agit de la région de Dakar avec 21 824 cas, qui correspond à 62 % de l’ensemble des cas notés, suivie de la région de Thiès avec 4336 cas, la région de Diourbel avec 1666 cas, la région de Kaolack avec 1540 cas, et la région Saint-Louis avec 1250 cas. Les deux régions les moins touchées sont celles de Kaffrine et de Sédhiou. Elles ont, chacune, enregistré moins de 200 cas.

A signaler que toutes les régions du Sénégal sont touchées.