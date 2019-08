FC Barcelone: L’agent de Dembélé monte au créneau

Cette fois, c’est sûr: Ousmane Dembélé ne quittera pas le Barça cet été. Si sa nouvelle blessure aux ischio-jambiers, contractée contre l’Athletic Bilbao et qui le tiendra éloigné des terrains pendant cinq semaines, l’écartait naturellement des négociations entre le FC Barcelone et le PSG pour l’éventuel retour de Neymar en Catalogne, il y avait encore un léger doute. Mais son agent a mis pour de bon un terme à toutes les rumeurs à son sujet, mardi dans un communiqué. Une mise au point « ferme et définitive ». Très musclée, même.

« Malgré les spéculations et autres articles de presse plus ou moins orientés, Ousmane n’envisage pas un seul instant de quitter le FC Barcelone. C’est la ligne de conduite fixée depuis plusieurs mois maintenant et aucun élément n’est ou ne sera susceptible de nous en faire dévier, affirme ainsi Moussa Sissoko. Ousmane se sent parfaitement bien au sein du club et il reste dans sa détermination à s’y imposer sur le long terme. Malgré les sollicitations de plusieurs grands clubs européens, Ousmane est convaincu d’être au sein du plus grand d’entre eux et tout y est réuni pour qu’il s’y épanouisse. »

Le représentant de l’ailier français (22 ans) en profite pour répondre aux dernières critiques concernant son client, qui aurait zappé la convocation du staff médical catalan samedi et se serait rendu chez sa mère, à Rennes. Une absence qui pourrait lui couter une sanction financière. »Ousmane est conscient de ce qu’il doit accomplir au quotidien pour faire de son aventure barcelonaise une pleine réussite, écrit-il. Malheureusement, sa blessure vient le stopper momentanément dans sa motivation de faire une grande et belle saison. […] Mais cela n’a aucune incidence sur sa soif de réussite et il est persuadé de revenir au plus vite pour répondre notamment aux polémiques infondées qui visent malhonnêtement à salir son image. » rajoute Moussa Sissoko