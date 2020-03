Fermeture des marchés et confinement au Sénégal : Diaraf Sow avertit…

Certains maires qui ignorent totalement les réalités de l’Administration Publique se sont précipités à prendre des mesures extrêmement graves pour les populations et pour l’État du Sénégal consistant à fermer les marchés, seuls lieux d’approvisionnement, en nourriture et en alimentation des populations.

Ces autorités locales ignorent totalement que ces mesures impopulaires risquent au final de créer des émeutes et des manifestations sans précédent, lorsque ces derniers, affamées ne trouveront rien de quoi manger et nourrir leurs enfants.

Ils ignorent également que le seul qui sera le plus en danger suite à ces mesures dangereuses pour la survie des personnes est l’État qui n’a pas de temps, en ce moment, pour faire face à une colère populaire généralisée.

Nous sommes tous en phase avec les décisions de l’autorité consistant à interdire toute forme de rassemblements et manifestations, quelle que soit sa nature.

Mais une décision politique doit être mûrement réfléchie avant d’être prise:

– La prière peut se faire à la maison, avec plus de deux personnes, c’est comme si c’était fait à la mosquée avec la même récompense divine: donc, on peut fermer les mosquées et suspendre les prières de Vendredi sans grand dégât sur la religion, d’autant plus que la Kaaba a été fermée à cause du coronavirus.

– Une personne enterrée même par deux personnes peut recevoir des prières de miséricorde partout dans le monde: donc, on peut interdire, comme en France, les enterrements populaires.

– Une seule personne suffit pour baptiser le nom d’un nouveau né, cinq personnes au maximum suffisent pour sceller un mariage: donc, on peut tranquillement interdire les baptêmes et mariages populaires.

Toutes autres formes de rassemblements peuvent être interdites ou suspendues (marche, soirée, événement culturel, sportif ou religieux, meeting politique…) sans conséquences graves sur la survie des populations.

Cependant, fermer les marchés, pose une équation grave quant à la survie des populations.

Le Sénégal n’est ni la France ni les Etats-Unis pour donner 1000 dollars à chaque famille ou décréter la gratuité de certains services publics à caractère industriel et commercial.

Les sénégalais sont tous des Goorgoorlous et des débrouillards, dans leur grande majorité. Le salaire du mois prochain est déjà consommé avant même d’être perçu.

Les non salariés vivent au jour le jour et se débrouillent pour régler chaque jour la dépense quotidienne du jour suivant ; certains qui ont déjà les moyens et les possibilités d’épargner de l’argent osent fermer les marchés, sans penser à ces goorgoorlous et à leurs familles.

Et puis, si tous les marchés du Sénégal sont fermés et les populations confinées chez elles, où est-ce qu’elles vont trouver de quoi manger , qui va les apporter chaque jour du riz, du poisson, des légumes, qui va leur donner la dépense quotidienne ???

Il est évident que l’État n’a pas ces moyens ni ces possibilités.

Qui va donc les nourrir, les maires, auteurs de fermetures des marchés ?

Si tous les marchés sont fermés, et que les sénégalais ne parviennent plus à maintenir leur colère causée par une famine, attendons nous à des émeutes, des vols, des agressions et des pillages incontrôlables et cela est à éviter au maximum.

Laissez ouverts les marchés qui continueront d’approvisionner correctement les populations car, nous en sommes certains que les sénégalais préfèrent mourir par le coronavirus que de mourir de faim.

Me Diaraf SOW Sg national parti ADAE/J