La grande mosquée de Dakar vide

Un tour au niveau de la grande mosquée de Dakar a permis de découvrir un lieu vide qui a l’occasion de chaque vendredi refusait de monde pour les besoins de la prière. La mesure du Ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye est passée par là. Seuls quelques badeaux faisaient le tour de l’édifice pour voir un croyant qui peut leur donner quelques pièces en guise d’aumônerie.

Le Coronavirus plonge le pays dans une situation particulière car aucune religion n’est plus pratiquée en public et en masse. Les sénégalais sont-ils devenus des athées ?

La question semble trouver une réponse positive car à travers les mesures prises par les autorités étatiques qui mettent plus l’accent sur la prévention et éviter par la même occasion de possible rassemblement source de contamination du virus Covid 19.

Mais si on remonte l’histoire de notre pays à chaque fois qu’il y a une catastrophe naturelle ou une épidémie, on demande aux fidèles musulmans et chrétiens d’aller prier, se réconcilier et implorer le pardon divin.

Par conséquent rester des semaines sans prière est une grande première dans l’histoire du pays qui compte 95% de musulmans.