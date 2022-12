Festival de Foundiougne : Le ministère de la Culture arme les acteurs

De Tambacounda où il séjourne depuis lundi pour les besoins de la tournée économique du chef de l’État dans la région, le ministre Aliou Sow va rallier le département de Foundiougne dans la région de Fatick ce jeudi pour procéder à l’ouverture du Festival de la ville du même nom. Après une journée gouvernementale marathon marquée par le conseil des ministres décentralisé de ce mercredi et plusieurs autres activités dans la capitale du Boundou, le ministre de la culture et du patrimoine historique enchaîne avec cette grande rencontre culturelle de Foundiougne.

Son département ministériel a d’ailleurs, pour la première fois, accompagné les organisateurs du Festival. En effet, ils ont reçu un appui de 5 millions de FCFA, compte non tenu du dispositif sons et lumières et de toute la logistique assurée par le ministère. À cela s’ajoutent l’accompagnement de l’orchestre national aux frais du ministère de la culture et du patrimoine historique. Ces mêmes appuis financiers ont été octroyés pour la première fois, à d’autres acteurs culturels de plusieurs localités du Sénégal, ce sont ceux de Koumpetoum, de Bignona, de Thilogne, de Kaffrine, de Dabia (département de Matam), de Guediawaye, de Joal entre autres.

Toutes choses qui font dire aux différents acteurs, organisateurs et observateurs, que l’actuel ministre est dans le temps de l’action avec en bandoulière une approche inclusive qui met au devant l’écoute et l’accompagnement des uns et des autres. Le Festival de Foundiougne démarre ainsi sous de bons auspices grâce à l’appui du ministre qui milite pour la promotion et la consolidation du patrimoine culturel.

Par Mamadou Biguine Gueye et Angélique Diouf