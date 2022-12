Cheikh Mbacké Gadiaga : «Sonko ne peut pas créer un dossier dans le dossier»

Les réactions se succèdent et ne se ressemblent pas. Cheikh Mbacké Gadiaga hausse le ton, suite aux derniers développements du dossier Sweet Beauty dont l’instruction suit son cours normal. Le président du mouvement Falat Macky 2024 dit non à Ousmane Sonko qui manifeste son souhait de porter plainte conte Mamadou Mamour Diallo et Sidy Ahmed Mbaye. «La loi ne permet pas à un inculpé dont le dossier n’est pas encore bouclé d’introduire une plainte alors qu’il est sous le coup d’une plainte qui lui a déjà valu une inculpation et des poursuites judiciaires. Cela n’est pas possible. C’est du théâtre que de vouloir créer un dossier dans le dossier», s’indigne-t-il.

Pour lui, cette stratégie de Sonko n’est qu’une forme de diversion pour détourner l’attention des Sénégalais. Le vrai débat, c’est ce qui s’est passé à Sweet Beauty. C’est tout simplement ce que les Sénégalais veulent savoir, à travers le procès de 2023 en perspectives. «Le système de défense de SONKO et de ses avocats qui consiste à crier sur tous les toits qu’il s’agit d’un complot ou d’une conspiration ne tient pas la route. Quand Adji SARR portait plainte le 3 février 2021 à la Section de recherches, elle ne connaissait pas les personnes citées comme faisant partie des commanditaires du complot imaginaire qui n’existe que dans l’esprit de Sonko et de ses partisans égarés. Le vrai débat, c’est ce que Sonko a fait dans le salon de massage. La vérité est que SONKO est allé à Sweet Beauty pour assouvir son désir sexuel, il n’y a rien d’autre. Il n’a pas produit le dossier médical que le juge lui a demandé quand il a dit qu’il est allé à Sweet Beauty pour un massage thérapeutique. Quand Sonko a tenté de se dérober en voulant se cacher derrière le secret médical, le juge lui a même rappelé qu’aucun secret professionnel ne lui est opposable. Puisqu’il a produit un rapport confidentiel de la Gendarmerie, il doit aussi être en mesure d’apporter un dossier médical qui lui prescrit un massage thérapeutique comme il le prétend. Sweet Beauty n’a pas de qualification pour s’adonner à un massage thérapeutique. Il n’a même d’agrément qui lui permet de le faire. Ndèye Khady Ndiaye l’a clairement dit. Il ne faudrait pas donc que Sonko prenne les Sénégalais pour des demeurés, nous sommes des gens réfléchis doués d’intelligence», tranche le PDG de CMG Business communication group sur Senegalinfo.

Cheikh Mbacké Gadiaga est convaincu que la plainte annoncée par le maire de Ziguinchor arrive trop tard. «Cette plainte n’est rien d’autre qu’une manœuvre de diversion. Il a attendu deux ans presque pour vouloir créer un autre dossier dans le dossier. Les juges ne vont pas accepter d’être divertis de cette manière, c’est peine perdue. Sonko doit aller répondre devant la Justice. C’est tout».