Message à la Nation : Des réalisations et attentes d’un rendez-vous solennel

Message à la Nation du Président de la République du 31 décembre 2022 : Des réalisations, attentes et éléments de langage à la dimension du rendez-vous solennel

Le 31 décembre 2022, un tournant décisif sous le magistère du Président de la République à quelques encablures de 2024, année d’élection présidentielle au Sénégal.

Quelques rappels historiques importants.

Macky Sall en Mars 2012 arrive au pouvoir pour la première fois après un deuxième tour qui l’a opposé à son mentor Abdoulaye WADE. Jeune Président Macky Sall prend le pouvoir après un parcours atypique dans la gestion des affaires publiques.

L’ancien Président des cadres du Parti Démocratique Sénégalais fut successivement: ancien directeur général de Pétrosen, ancien ministre des mines, ancien ministre de l’intérieur, ancien Premier ministre, ancien Président de l’Assemblée Nationale et tout jeune Président de la République en 2012.

Dès son arrivée au pouvoir le Président Sall a la confiance de l’opinion à travers des slogans accrocheurs et un discours politique qui force le respect:

La Patrie avant le Parti ;

La Gouvernance sobre et vertueuse ;

L’Obligation de rendre compte avec la création de l’Ofnac ;

Le Plan Sénégal Emergent ;

La Territorialisation des politiques publiques et équité sociale ;

La diaspora, 15e région.

Un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous.

Autant de trouvailles d’une personnalité politique qui fait bouger les lignes.

En 2019, le Président Macky Sall sans coup férir est réélu au premier tour face à une opposition divisée qui peine à retrouver ses marques et à s’unir autour de l’essentiel.

Discours du 31 décembre 2022 : Réalisations, attentes et éléments de langage.

Parmi les réalisations du Président Sall figurent en bonne place, les politiques sociales à travers les politiques de gratuité Nous pouvons citer:

La Couverture Maladie Universelle(CMU) notamment la carte d’égalité des chances.

Le Programme d’Urgence de Développement Communautaire du Sénégal (PUDC)

le Programme d’Urgence de Modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA)

La promotion de nos villes avec la construction de routes intérieures et d’ouvrages dans nos communes et nos quartiers avec le PROMOVILLES

Le développement des infrastructures dans les zones rurales avec le PACASEN rural

Les Bourses de sécurité familiale et le cash transfert lors de la guerre ukrainienne

Le Programme des 100.000 logements

A travers ce programme, l’Etat du Sénégal souhaite éradiquer les bidonvilles à l’horizon 2035 et accélérer l’offre de logements décents et accessibles par la construction de 100.000 logements sociaux sur 5 ans.

Accélérer et diversifier l’offre de logements pour les ménages à revenus faibles et irréguliers.

La Délégation à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ)

Le Programme d’Urgence pour l’emploi et l’insertion socio-économique des Jeunes baptisé « XeYu Ndaw Ni » validé le 22 avril 2021 par le Président de la République Macky Sall pour impulser une nouvelle dynamique dans la prise en charge des questions majeures de la Jeunesse avec 450 milliards.

L’Initiative pour la transparence dans la gestion des ressources naturelles (ITiE) est une initiative d’envergure mondiale visant à promouvoir une meilleure gouvernance dans la gestion des ressources naturelles.

La résilience sanitaire avec la construction et l’équipement des hôpitaux de niveau 2 à Touba, Kaffrine, Kedougou, Sédhiou.

L’hôpital Principal de Dakar est un exemple type de la résilience sanitaire à travers la riposte appropriée pour lutter contre le COVID.

Un hôpital qui pour jouer sa partition dans le diagnostic et la prise en charge des patients s’est doté d’une technologie de dernière génération avec des services adaptés et un plateau médical de dernière génération. L’érection en cours d’une polyclinique autarcique, exhaustive et confidentielle au sein de l’hôpital Principal de Dakar va assurément contribuer à assoir la souveraineté médicale de notre système sanitaire en annulant voire réduire significativement les très coûteuses évacuations sanitaires à l’étranger.

Le Centre National d’oncologie de Diamniadio dont la pose de la première pierre du centre a eu lieu le 30 octobre 2021 sous la présidence effective de Monsieur le Président de la République

Le Centre National d’Oncologie de Diamniadio permettra de poursuivre le travail d’élargissement de la carte sanitaire du pays et le relèvement du plateau médical pour lutter contre le Cancer. Le Centre d’oncologie médicale, unique dans la sous-région, réunira dans un même espace tous les moyens nécessaires d’aide au diagnostic et au traitement de tous les types de cancers des adultes et des enfants. La compétence reconnue des professionnels sénégalais de la Santé va sans aucun doute contribuer à alléger le lourd fardeau de la morbidité liée à la maladie cancéreuse. D’un coût total de 53 milliards, le Centre National d’Oncologie de Diamniadio sera réceptionné le 15 novembre 2023.

La construction d’une industrie Pharmaceutique au Sénégal pour un montant de 9 milliards.

Baisse des Prix au Sénégal

Les autorités sénégalaises ont annoncé durant l’année 2022, des mesures fortes de baisse immédiate des Prix en pleine flambée des cours mondiaux de nombreuses matières premières. Une baisse immédiate des Prix entrée en vigueur le 12 décembre 2022

Mobilité et Transport routier, autoroutier, maritime et ferroviaire

Le TER, le BRT, les autoroutes, les Grands Trains du Sénégal (GTS) et la reconstruction du patrimoine ferroviaire sont autant d’exemples dans la mobilité au Sénégal

La réhabilitation de la ligne ferroviaire Dakar/Tambacounda permettra de transporter les marchandises et les voyageurs mais également de transporter des matières pondéreuses telles que les minerais dans les régions de Kedougou et Matam.

De plus, tout transfert de trafic de marchandises de la route vers le chemin de fer se traduit par un gain économique et financier pour les transporteurs.

Ce qui constitue une contribution significative dans la lutte contre l’insécurité routière et un avantage logistique pour le Port autonome de Dakar qui sera renforcé par les ports secs de Bargny. A cela s’ajoute le Port multifonctionnel de Ndayane.

Dans le domaine du sport, le stade ultramoderne Président Abdoulaye Wade, Dakar Arèna, l’arène nationale.

Concernant le tourisme, le soutien à l’industrie touristique avec le crédit hôtelier, la promotion de la destination Sénégal avec l’ouverture de réceptifs de renom tels que Riu Baobab.

Dans l’agriculture et de l’élevage, les résultats dans l’autosuffisance en oignons, pomme de terre ainsi que d’autres spéculations tout comme la volaille. Pour répondre aux besoins d’entreposage et de stockage, la construction du marché d’intérêt national et gare des gros porteurs de Diamniadio au profit des opérateurs économiques producteurs.

Dans le domaine de l’énergie, la mise en place des centrales solaires, éoliennes pour la promotion du mix énergétique.

Entre autres questions d’une actualité brûlante

Un avis de Monsieur le Président de la République sur le rapport définitif de la Cour des Comptes rendu public le lundi 12 décembre 2022 sur la gestion des 1000 milliards du Programme de résilience « Force Covid-19 ».

L’éventuelle candidature ou non du Président de la République à l’élection Présidentielle de 2024 !!!

Autant de réflexions à cogiter absolument à l’occasion du discours à la Nation du Président de la République Macky SALL le 31 décembre 2022.

Monsieur Mbaye DIOUF

Ancien conseiller spécial à la Présidence.