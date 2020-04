Fête du travail-Covid-19…Le défilé du 1er mai n’aura pas lieu

C’est une décision inédite et historique au Sénégal : Pas de défilé, ni de présentation du cahier des doléances du 1er Mai. L’annonce est de Mody Guiro SG de la CNTS et membre de la coalition des centrales syndicales. Selon le syndicaliste, « cette année, le Sénégal, comme partout ailleurs dans le monde nous sommes confrontés à cette pandémie qui emporte pas mal de vies humaines et qui inquiète tout le monde. Je pense que c’est la raison qui nous conduit aujourd’hui à ne pas organiser des manifestations le jour du 1er mai, fête internationale du Travail. Non seulement, il n’y aura pas de manifestation donc de défilé ni de conférence mais également il n’y aura pas de dépôt de cahiers de doléances auprès du président de la république », a déclaré Mody Guiro, joint au téléphone par iRadio.