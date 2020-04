Mody Guiro : « Le Covid-19 ne doit pas être synonyme de déflation ou de licenciement »

Mody Guiro secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) sur la situation liée au coronavirus

« Le contexte, aussi dur qu’il soit, ne saurait ouvrir la voie à un traitement abusif »

La situation des travailleurs préoccupe dans ce contexte de pandémie du coronavirus. Des mesures strictes, exceptionnelles sont prises partout à travers le monde. Le Sénégal ne fait pas exception. Seulement, il s’agit aussi de préserver les emplois. Pilier dans la lutte pour la défense de l’emploi et des travailleurs, tout en privilégiant le dialogue social, le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) Mody Guiro se livre sans détours dans cette interview qu’il a bien voulu nous accorder par mail.

Monsieur le secrétaire général, vous avez la centrale la plus représentative de ce pays et vous êtes appelés à jouer un rôle majeur dans la guerre contre le coronavirus, d’autant que c’est le monde qui se trouve rudement affecté par la situation.

La pandémie du COVID 19 qui a ébranlé le monde, se ressent dans tous les secteurs sociaux et économiques. Globalement, on peut affirmer que travailleurs et employeurs ont été, autant que les pouvoirs publics, pris de court par cette situation malheureuse qui impacte sensiblement sur la vie des entreprises et les conditions sociales.

Si l’on considère l’ampleur des perturbations économiques et sociales déjà causées par le COVID-19 au cours des derniers mois, il convient de noter que cela est sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Le monde est à l’épreuve d’une nouvelle réalité qui nous contraint à remettre en question nos modes de vie. Qui pouvait imaginer que le développement de la recherche médicale serait en bute à un virus aussi ravageur que le COVID 19, ennemi invisible qui a quasiment instauré une fracture sociale.

L’Organisation internationale du travail (OIT) estime que les pertes de revenus du travail pourraient atteindre 3,440 milliards de dollars; il s’y ajoute que 35 millions de travailleurs pourraient sombrer dans la pauvreté.

Dans un tel contexte, la Coalition des Centrales Syndicales les plus représentatives s’en est rapportée aux mesures édictées par le gouvernement et par l’Organisation Internationale du Travail (OIT). Des dispositions particulières ont été prises, en accord avec les employeurs, pour la sécurité des travailleurs. Cela s’entend par la protection sanitaire des travailleurs d’abord au sein des entreprises, ensuite en société c’est à dires aussi bien en famille que dans les espaces publics.

Que préconisez-vous pour que les travailleurs soient davantage sécurisés dans leurs lieux de travail pour ne pas être exposés à la pandémie et en même temps pour que leurs emplois soient préservés ?

Ensemble, sous l’égide du ministère du Travail, des Organisations Professionnelles et des Relations avec les Institutions, nous avons porté largement à la connaissance des Travailleurs, les recommandations idoines qui leur permettront d’être sur leur garde pour se préserver et préserver aussi leurs familles de la propagation du coronavirus. Les comités d’hygiène, de santé et sécurité au travail constituent depuis toujours un levier de prévention pour les travailleurs. En milieu professionnel, il y a une réorganisation soutenue des horaires de travail qui est susceptible de conduire au chômage technique, selon la spécificité de chaque entreprise. Cependant, le contexte, aussi dur qu’il soit, ne saurait ouvrir la voie à un traitement abusif, synonyme de déflation ou autre forme de licenciement. Nous sommes d’avis que la baisse du rythme de travail dans les ateliers va engendrer un manque à gagner mais cela est somme toute relatif, puisqu’il existe au plan technologique des méthodes de travail intelligentes pour limiter au strict minimum l’absence momentanée des effectifs. C’est pourquoi nous avons très tôt signifié aux partenaires sociaux la limite à ne pas franchir, notamment en ce qui concerne les salaires des travailleurs et autres acquis sociaux.

En un mot les syndicats doivent s’employer à jouer un rôle de surveillance claire, en ce qui concerne la garantie nécessaire pour la sécurité et la protection des travailleurs qui du reste doivent bénéficier des mesures de soutien décrétées par le gouvernement. Dans ce cadre, nous saluons la décision de Monsieur le Président de la République qui entend impliquer la société civile, les syndicats y compris, dans le comité chargé de la gestion du Fonds de soutien.

Les mesures annoncées par le Président de la République, vous paraissent-elles rassurantes pour venir à bout de la menace, mais ensuite pour que les travailleurs ne soient pas inquiétés ?

Nous avons constaté que le Président a très tôt pris la mesure de la situation et a réagi comme il le fallait. Nous adhérons parfaitement à toutes les mesures prises pour éloigner cette pandémie de notre pays mais aussi pour protéger les populations en général, les travailleurs en particulier eu égard à leurs charges professionnelles.

D’ailleurs, nous apprécions à juste titre l’urgence avec laquelle plusieurs gouvernements africains ont traité cette pandémie. Nous prenons acte de la fermeture des frontières nationales et des écoles ; de l’instauration de couvre-feux et de la déclaration des urgences sanitaires ; de la restriction des mouvements et des rassemblements de personnes ; ainsi que du confinement partiel et total, qui sont mis en oeuvre dans différents pays du continent. En fait, l’expérience de l’Asie, de l’Europe et de l’Amérique, où la pandémie a fait le plus de ravages, indique que le moyen le plus efficace de contenir et combattre ce virus réside dans la rigueur de la mise en oeuvre de la distanciation physique. Cela reste le moyen le plus sûr de combattre ce virus et de l’empêcher de se propager davantage.

A l’occasion de notre entrevue avec le Président de la République, nous avons manifesté toute notre disponibilité à accompagner l’Etat dans la guerre contre le covid-19. Nous ne sommes pas des syndicalistes désincarnés, nous sommes, comme tous les Sénégalais, des citoyens responsables. Et de ce point de vue, nous avons pris la mesure de la situation pour décliner les orientations majeures, sur la base desquelles tous les partenaires sociaux doivent apporter leur contribution pour maintenir l’économie du pays sur une voie de stabilité, et envisager l’après pandémie sous de meilleurs auspices. Le poids de la situation actuelle ne nous plonge pas dans un pessimisme total ; nous réfléchissons en permanence sur les voies et moyens appropriés pour que la raison du partenariat, fécondé par le dialogue social, prime sur toute tentation tendant à déstabiliser les forces sociales à partir des menaces qui pèsent sur les entreprises.

Dans quels secteurs, pensez-vous que, des mesures doivent être prises suffisamment et renforcées pour protéger la sécurité des travailleurs, car exposés au risque ?

Tout naturellement les travailleurs du secteur de la santé sont les plus exposés. Et eu égard à leur mission capitale, nous invitons le gouvernement à relever, au maximum, le plateau technique dans l’ensemble des structures de santé, et ensuite accentuer la motivation des travailleurs. Ils ne doivent en aucun cas perdre le moral.

Des chefs d’entreprise pourraient-être tentés de profiter de la situation, pour supprimer des emplois ; envoyer une partie ou la totalité de leur personnel en chômage technique. Y veillez-vous ? Et quelle serait en ce moment votre riposte ?

Dans tous les cas, nous nous conformons aux dispositions du Code du Travail. Mais nous pensons que quand le Président prend des mesures sociales aussi importantes, pour appuyer les populations en vue de les préserver d’une détérioration de leurs conditions de vie, les employeurs ne peuvent pas faire moins. Ils ont aussi l’obligation de veiller au bien-être des travailleurs, d’autant plus que ce sont ces mêmes travailleurs qui ont contribué à la constitution de richesses et à la sauvegarde de l’entreprise.

Au cas où l’Etat du Sénégal, compte tenu de la gravité de la situation, déciderait du confinement. Quelles vont être vos propositions pour que les travailleurs n’en souffrent pas ?

Nous veillerons à l’institution de mesures de soutien aux travailleurs, notamment par :

Des congés maladie ;

Des subventions salariales :

Des compléments de revenus ;

Des aides alimentaires ;

Des allègements de loyers et prêts hypothécaires ;

Des soutiens au logement.

Le 1er mai de cette année va se dérouler dans un contexte particulier avec l’interdiction de tout rassemblement. Au niveau de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, comment entendez-vous célébrer cette journée historique ?

Dans quelques semaines, nous devrons renouer avec la ferveur de la célébration de la journée historique du 1er Mai. Cette année, l’évènement sera inscrit dans le cadre des dispositions exceptionnelles prises le gouvernement, pour sortir de l’épreuve douloureuse que nous impose le coronavirus. Il est donc clair, que nous nous limiterons au symbolisme, en évitant le grand rassemblement traditionnel couronné par la remise des cahiers de doléances au Président de la République. Avec les nouvelles technologies de l’information et de la communication, nous avons la possibilité d’adresser nos messages aux travailleurs et à l’ensemble des partenaires sociaux.

Par anticipation, nous réitérons l’hommage que la CNTS a rendu aux travailleurs de la santé, qui ont fait montre de foi, de bonté et dévouement pour épargner la population sénégalaise du ravage de la pandémie du coronavirus.

Propos recueillis par xibaaru.sn