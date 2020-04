Covid-19 : Les cas communautaires inquiètent la population de Keur Massar

Entre Keur Massar et le Covid-19, c’est l’histoire du chaos qui guette en silence une population de 600 milles habitants. Cette zone de Dakar a enregistré, en seulement 72 heures, 5 cas de contaminations issus de la transmission communautaire. La situation est plus que préoccupante, selon les autorités sanitaires. Nos confrères d’Igfm ont fait une descente dans cette localité infectée où le non-respect des mesures de sécurités édictées par les autorités sanitaires laisse présager le pire.

Il était 12H au Rond-point Keur Massar. A première vue, rien n’a presque changé dans le décor habituel. Un embouteillage monstre obstrue la circulation en direction de la station Shell et s’étend sur plus d’un demi-kilomètre. Des rues bondées de monde, un grand rush devant les quelques commerces encore ouverts ce mercredi 8 Avril, Keur Massar est encore resté fidèle à son décor habituel. Ce, malgré les mesures drastiques prises, il y’a seulement quelques heures par les autorités pour freiner la propagation du covid-19 dans cette commune.

A la gare des «Ndiaga-Ndiayes», «cars rapides» «cars» et autres taxis «clando», c’est toujours la bousculade habituelle. Les rassemblements devant les boutiques et les banques sont toujours d’actualité. Les gestes barrières et les mesures de sécurité conseillées par les autorités sanitaires sont loin d’être respectées dans cette localité qui est devenue pour certains, un terreau fertile à la propagation du covid-19 et une vraie bombe à retardement. Mais, malheureusement, le constat est écœurant: la menace n’a pas encore réussi à changer le quotidien et les habitudes d’une bonne partie des habitants.

A côté de la grande indifférence de certains face au péril, qui plane sur cette commune de 25 000 m2, d’autres plus avisés, ont confié que leur peur et demandent l’intervention immédiate de l’autorité pour faire respecter les mesures dans la commune et stopper la propagation du virus avant qu’il ne soit trop tard.

Pour sa part, le maire de Keur Massar, Moustapha Mbengue, dit avoir mesuré l’ampleur du danger et promet de déployer de gros moyens pour continuer à sensibiliser les populations et endiguer la propagation du virus.