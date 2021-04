Fimela, Palmarin et Diofior sans eau !

C’est la galère dans la région de Fatick ! L’eau ne coule plus, elle est devenue une denrée rare. Les habitants des communes de Diofior, Fimela et Palmarin ne voient plus le liquide précieux couler depuis 3 ans.

Dans ces communes, les femmes sont obligées de se réveiller en pleine nuit pour puiser de l’eau jusqu’à l’aube. Et c’est des dizaines de villages qui souffrent de cette situation.

De Ndiosmone à Fimela en passant par Simal, Djilor, Yayéme, Samba Dia, Ndangane Sambou, Diofior ou encore Palmarin, la galère est le sentiment le plus partagé.

Selon le Collectif pour la défense des intérêts des populations de Diofior, Fimela et Palmarin, la Société d’exploitation d’ouvrages hydrauliques (Seoh) et l’Office des forages ruraux (Ofor) les assoiffent. Et collectif dénonce le mutisme de certaines autorités locales.