Ndèye Saly Diop Dieng…l’Einstein du Social au Sénégal

Connue pour sa générosité légendaire, sa sincérité inébranlable, sa foi implacable, sa loyauté immuable, sa charité bienveillante, son altruisme inégalable et sa philanthropie hors pair, Madame DIENG ne cesse d’émerveiller les couches vulnérables et défavorisées.

Assistance sociale, financement des jeunes et des femmes, payement de location, attribution de bourses d’études, prise en charge de frais d’études scolaires et sanitaires sont les lots qui remplissent l’agenda quotidien de Madame DIENG.

Pas mal de jeunes de notre commune ont trouvé leur premier emploi grâce à sa magnanimité.

Toujours solidaire envers les plus démunis et les laissés pour compte du système, cette mère Theresa des temps modernes est un véritable modèle inspirateur. A Grand-Dakar où elle n’est qu’une simple citoyenne, elle exaltait sa munificence à chaque fois qu’elle en avait l’occasion.

Sa générosité n’est plus à prouver. Elle s’est toujours dépouillée au profit des déshérités qui sont nés sous la mauvaise étoile. Elle n’a jamais cessé de prodiguer ses largesses pour soulager les infortunés et a permis à beaucoup de pères et mères de famille d’accomplir le cinquième pilier de l’Islam. Ceci permet de démontrer qu’elle a une approche originelle de la politique qui doit avoir pour seul objectif de faire vivre la cité avant de se faire vivre par la cité.

Ce que vous avez fait pour Grand-Dakar, aucune autorité politique de la localité ne l’a jamais fait.

Vous êtes très proche de votre population et vous êtes à leur écoute en répondant toujours favorablement à leurs sollicitations sans les mépriser ni les minimiser.

Vous avez ouvert vos portes a tout le monde quel qu’en soit le camp où il puisse se trouver.

Vous distribuez des moutons à l’approche de la tabaski, donnez des kits alimentaires pendant le ramadan, offrez des bœufs aux différentes mosquées de la localité durant la tamkharite, donnez des aides lors de la fête de carême sans distinction de race ni de religion ni de couleur politique.

Si les actions des Grands Hommes se mesuraient en fonction des décibels qu’elles produisent, les réalisations de Madame DIENG auraient la valeur d’une supernova.

En tant que autorité publique, vous ne cessez de nous apprendre ce qu’est l’élégance et l’l’humilité.

Si les leaders politiques se choisissaient en fonction de leurs patrimoines génétiques, Vous seriez placée au sommet de la pyramide.

Mieux vaut avoir Mme DIENG avec soi que contre soi et Grand-Dakar l’as bien compris.

Vous illuminez nos cœurs, pansez nos plaies, effacez nos pleurs et soignez nos soucis.

Vous disposez de vertus thérapeutiques aussi riches que l’Aloès Vera.

L’heure de la renaissance de notre commune a sonné et c’est Madame le ministre qui l’assurera.

Votre élection pour notre très chère commune sonnerait comme une demande sociale, une revendication locale, une exigence morale, une urgence fondamentale, une nécessité vitale.

Si on tente de lister tous vos bienfaits, on en serait là jusqu’à demain sans pour autant que tout ne soit vidé.

Malgré le fait qu’elle soit impliquée en politique, ses valeurs morales, cardinales et orthodoxes ne l’ont jamais quitté.

Elle ne s’est jamais versée dans des promesses mirobolantes et fantaisistes pour, soit plaire ou gagner la sympathie des grand-dakarois mais, au contraire, elle mène des actions sociales dans la douceur et sans tambours ni trompettes.

Je la surnomme « Maman Social » tant son implication pour le recasement des enfants de la rue est grandiose, son appui aux enfants orphelins, aux daaras et aux mosquées n’est plus un secret pour les sénégalais.

Nous vous disons merci, adjarama, albarka, diokondial, dieureudieuf notre très chère mummy.

Grand-Dakar dit oui à notre très ministre qui fait toute sa fierté et se prépare à le matérialiser aux prochaines compétitions électorales pour prouver tout son amour et tout son attachement à sa politique de société.

Issue de la grande famille léboue du Cap-Vert, en tant que descendante directe du feu Dial Diop Ngoné MBENGUE, Madame le ministre est l’incarnation la plus parfaite de l’aristocratie dakaroise.

Héritière de la grande noblesse royale des douze « pencc » de Dakar, votre grandeur et votre personnalité ont précédé votre naissance.

J’avais envie de rire quand j’ai vu des soi-disant outaz qui avaient nourri l’intention de vous nuire en prodiguant la formulation de la sourate « al massad » pour vous infliger une grande sanction divine car ils soutenaient que vous êtes un agent qui a pour objectif d’exterminer tout

simplement les daaras coraniques de notre très chère république.

Pardonnez-les, Madame le ministre car ils n’ont rien compris.

Savent-ils que votre famille est un grand bastion de la tarikha tidianiya à Dakar et votre défunt père Mbaye Diop Saly en est l’illustration car il porte le nom de Serigne Babacar SY, premier khalife Tidiane au Sénégal.

Vous êtes une croyante, une fervente talibé Tidiane madame le ministre.

Vous êtes l’incarnation de nos figures emblématiques telles que Arame Bakar Mbodj, Yacine Boubou, Ndatte Yalla Mbodj et Aline Sitoe Diatta.

Bon sang ne saurait jamais mentir, ma plume s’est épuisée sans que je puisse achever votre portait robot dont la dimension héroïque et légendaire est incommensurable.

Mamadou Mbaye