Fin d’année : Madické Niang appelle les sénégalais à continuer le combat contre la Covid

Chers concitoyens d’ici et de la Diaspora,

2020, comme toute chose, prend fin laisse la place à une nouvelle année 2021. Cette année que nous attendons porte l’espoir de la fin de notre cauchemar qui a pour nom Covid-19.

Qui l’eut cru ! Au début de l’année 2020, qui aurait pu penser que la Covid 19 allait venir mettre en péril les projets, les perpectives, les projections que nous avions formulés pour 2020. Le monde a connu une situation de crise sans précédent, touchant tous les domaines de la vie humaine : économique, social, politique et même religieux.

Face à cette épreuve, le peuple sénégalais a su néanmoins rester fort et uni. La nation sénégalaise n’a pas été ainsi en reste dans ce combat que le monde entier livre contre la Covid-19.

Je ne saurais oublier de remercier et de féliciter tout le personnel soignant et médical pour la compétence et l’engagement dont il ont fait montre contre ce fléau pour nous protéger, souvent au péril de leur vie. Le personnel médical sénégalais a encore une fois de plus, montré toute son efficacité par la guérison de la grande majorité des patients. Sans doute ce personnel mérite le titre de « homme de l’année ».

Comment continuer, sans aussi magnifier cet extraordinaire apport de nos chefs religieux, remparts indéfectibles contre la crise. Ils ont encore une fois assumé leurs responsabilités, à travers leurs différents actes de contribution et de sensibilisation contre la Covid-19. Nous avons la chance d’avoir cette richesse inestimable de guides dévoués aux causes de leur disciples et du peuple sénégalais.

Enfin, chers compatriotes, alors que s’annonce 2021, j’aimerai rappeler à toutes et à tous que nous sommes ensemble responsables de notre destin commun. Nous devons continuer à combattre le virus en mettant en avant un esprit d’unité et de solidarité.

Puisse Dieu faire disparaître définitivement cette maladie de la terre et que l’année 2021 vous apporte la paix dans vos foyers, la réussite dans vos activités et la prospérité dans vos affaires !

Sénégalaises, sénégalais, hôtes étrangers qui vivez parmi nous, recevez mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2021 !

Dewenety leen !

JAAM AK KHEWËL