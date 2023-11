Fin de règne…le legs brûlant de Macky à son successeur

Le Président de la République, Macky Sall, termine son second et dernier mandat en 2024. Pour éviter toute tension et mettre fin aux spéculations sur une troisième candidature, le locataire du Palais a décidé d’abandonner son trône. Ce qui a ouvert une grande course à la succession. Tout le monde veut prendre la place du roi. Mais ce fauteuil est loin d’être une mince affaire. Le successeur de Macky aura de lourdes responsabilités à remplir. Un seul échec pourrait lui être fatal.

Des leaders politiques comme Ousmane Sonko ont dogmatisé la mémoire des jeunes. Ces derniers veulent changer la politique telle que nous la connaissons. Les promesses électoralistes et politiciennes n’ont plus leur place dans le nouveau jeu politique. Les Sénégalais attendent une politique de solutions. Solutions à tous les maux dont ils souffrent. Ce qui change complètement la donne. Les prétendants au trône devront faire plus que parler.

Le successeur du président Macky Sall aura du pain sur la planche. Sur le plan politique, il lui faudra réconcilier opposition et pouvoir. Sous le règne de l’actuel chef d’État, le fossé s’est creusé davantage. Une nouvelle opposition a vu le jour. Conduite par le leader de l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), celle-ci prône la violence pour faire face au régime actuel. Leurs nombreux appels au rassemblement ont déjà coûté la vie à une trentaine de jeunes. Des appels qui ont conduit Ousmane Sonko en prison.

Face à de tels opposants, force est de constater que le pouvoir a pris des mesures drastiques. De nombreuses arrestations sont notées ces jours-ci. Plus d’une centaine de jeunes sont dans les prisons. Plusieurs d’entre eux sont des membres ou sympathisants du maire de Ziguinchor.

Leurs discours radicaux leur ont ouvert les portes des geôles de Macky Sall. Ce qui a poussé une partie de la société civile à prendre cause et effet pour eux. Ils font tout pour la libération de ceux qu’ils appellent «détenus politiques». Une tâche loin d’être facile pour eux.

Si le candidat de Benno Bokk Yakaar arrive à être le cinquième président, il aura tout le mal du monde à se rapprocher d’une opposition déjà braquée. Même venant de cette opposition, le successeur de Macky Sall ne pourra faire l’unanimité. Les gens de l’autre bord avancent en ordre dispersé. Les radicaux roulent pour Ousmane Sonko et ils ont effacé Khalifa Ababacar Sall de leur entourage. L’opposition de salon cherche par tous les moyens à s’affirmer, quitte à s’éloigner du régime.

Si ce n’est pas la politique, le successeur de Macky Sall devra faire face à un front social en ébullition. L’emploi des jeunes est devenu un véritable problème. Se sentant délaissé, ces derniers bravent les océans. Le prochain président devra réussir le pari de régler ce problème qui dure depuis une éternité. Dans le cas contraire, il devra faire face aux mêmes problèmes que le chef de l’Etat qui peine à se réconcilier avec sa jeunesse.

Grève sur grève, les syndicalistes étalent leurs revendications. Ils ont choisi les moyens les plus radicaux pour faire passer leurs messages. Le secteur de l’administration menacent d’aller en grève. Dans le secteur de la santé, And Gueusseum en veut énormément à Marie Khemess Ngom. Le Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST) a repris ses vieilles habitudes. Leurs grèves risquent de paralyser ce secteur au moment où de nombreux sympathisants de Sonko attendent d’être édifiés sur leur sort.

Voilà le destin tumultueux qui attend le cinquième président. Celui-ci aura une gouvernance plus difficile que celle du président Macky Sall. Un cocktail Molotov qui risque de lui exploser à la figure. Il n’est pas donné au premier venu de fouler les marches du Palais. L’heure n’est plus aux promesses.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru