Fin des alliances politiques…Sonko se perd encore dans ses calculs

L’élection présidentielle est devenue l’unique sujet de discussion au Sénégal. Tous les partis politiques se préparent à la bataille de 2024. Cette course vers le palais est en train de faire valser toutes les alliances. A Benno Bokk Yakaar, les alliés commencent à grincer des dents. Au sein de l’opposition, les grandes coalitions Yewwi Askan Wi de Sonko et Wallu de Wade partent en vrille. Les partisans de Ousmane Sonko et ceux des leaders qui sont allés au dialogue se regardent comme chiens et chats. Le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) sera le plus grand perdant dans cette querelle.

Entre Yewwi et Wallu ce n’est plus le grand amour. Comme l’avait prédit Xibaaru, cette alliance a pris fin à quelques mois de la présidentielle. Le dernier acte qui scelle la fin de cette alliance a été posé à l’Assemblée nationale lors du vote du deuxième projet de loi portant modification du code de procédure pénale. Les députés du groupe parlementaire liberté et démocratie (Wallu) n’ont pas aimé les remarques de certains parlementaires de Yewwi à l’égard de leur leader. Lors de sa prise de parole, la députée Mame Diarra Fam n’a pas été tendre avec ses camarades.

Les députés de Taxawu Sénégal ont aussi pris des positions contraires à celles de leurs camarades de Yewwi. Jeudi, Abba Mbaye a déclaré que toutes les lois issues des conclusions du dialogue national initié par le président Macky Sall seront votées. «Taxawu Sénégal votera toutes les lois issues des conclusions du dialogue national», avait dit le poulain de Khalifa Ababacar Sall. Chose qui sera faite car 123 députés ont voté pour le projet tandis que 36 abstentions ont été enregistrées.

Cette passe d’arme à l’Assemblée vient de sceller définitivement l’avenir de l’intercoalition Yewwi-Wallu. Si le fossé s’est creusé, c’est parce que Pastef ne voit pas d’un bon œil que Khalifa Sall et le PDS soient allés au dialogue. Pour les patriotes, s’asseoir avec le président Macky Sall est une trahison. Raison pour laquelle, ils en veulent à tous les leaders qui rament à contre courant de Sonko. Pourtant ses alliances ont permis à l’opposition de freiner l’ascension de Macky Sall.

Mais ces alliances n’auront pas échappé aux ambitions personnelles. En effet, la naissance de la coalition Yewwi Askan Wi a permis à l’opposition de prendre le contrôle de certaines mairies stratégiques. C’est grâce à YAW que Barthélémy Dias a battu le candidat de Benno aux élections législatives. En s’alliant avec Wallu Sénégal, Ousmane Sonko et ses camarades ont réussi à s’imposer au sein de l’Assemblée nationale. Macky Sall n’avait plus sa majorité. Il a fallu user de son génie politique pour faire passer certains projets de loi. Mais tout cela est jeté à la poubelle pour les beaux yeux du maire de Ziguinchor.

Pastef attaque, désormais, ses alliés parce qu’ils sont allés au dialogue. Ce qui place le PROS (Président Ousmane Sonko) dans une très mauvaise position. En refusant de répondre à cet appel, Sonko se retrouve seul. Premier parti de l’opposition, Pastef ne pèse plus rien sur l’échiquier politique. Macky Sall a réduit ce parti à néant en envoyant tous les potentiels remplaçant du maire de Ziguinchor en prison.

Avec les multiples appels à la résistance et son lot de morts, Sonko est devenu le leader le plus détesté. Son nom renvoie à la mort et à la désolation. D’ailleurs, son confinement à la Cité Keur Gorgui passe comme normal aux yeux des autres leaders qui se soucient plus de leur candidature, que de lever ses barrières. Attaqués par les patriotes, Khalifa Sall et Cie ripostent à la hauteur à l’arme lourde. Et l’intervention du député Abba Mbaye en est une parfaite illustration.

À ce rythme, tout le monde ira à l’élection présidentielle sauf Ousmane Sonko. Son entêtement et sa volonté de vouloir s’imposer par force ont fini par l’écarter de ses alliés. Pastef est au plus bas de son niveau. Sans leader pour porter le projet, il devra faire face à un appareil judiciaire qui fera tout pour le démanteler. Et une opposition prête à le noyer pour revenir au devant de la scène politique. Devant de tels adversaires, les patriotes, isolés de tout soutien, n’ont aucune chance. Et c’est Macky Sall qui a réussi ce coup de maître.

Le chef de l’Etat a réussi à créer des tensions au sein de l’opposition. Le dialogue national fut un excellent moyen pour faire voler en éclats toute alliance au sein de ces alliés de circonstances. Macky savait pertinemment que Sonko serait le seul à ne pas répondre présent. Ce qui lui a faciliter les choses pour l’isoler. Désormais, Pastef est le parti le plus en retard sur la présidentielle. Les patriotes auront de grosses difficultés pour 2024.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru