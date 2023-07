Complot contre Amadou Ba : Abdoulaye Diouf Sarr « mercenaire » d’un autre candidat

Le Président de la République Macky Sall, patron de l’Alliance pour la République (APR) doit-il sortir la cravache pour rappeler à l’ordre Abdoulaye Diouf Sarr, directeur général du Fonds souverain d’investissements stratégiques (FONSIS) ? Abdoulaye Diouf Sarr se déclare candidat à la candidature de l’APR à la prochaine élection présidentielle. Une candidature de diversion pour la plupart des observateurs. Abdoulaye Diouf Sarr qui ne peut pas vaincre à Dakar, n’a aucune envergure sur le plan national et international.

Abdoulaye Diouf Sarr a étonné tout le monde en déposant sa candidature au sein de l’APR après l’annonce faite par le Président de la République Macky Sall qu’il ne sera pas candidat à l’élection présidentielle. Le profil de celui qui doit succéder à Macky Sall est dressé par nombre d’observateurs sur une liste de potentiels candidats. Dans cette liste ne figure pas Abdoulaye Diouf Sarr qui pour la diversion, est venu déposer sa candidature tout en sachant qu’il n’a aucune chance d’être choisi par le Président de la République Macky Sall qui a reçu carte blanche au sein de son parti pour choisir son successeur.

Abdoulaye Diouf Sarr serait incapable de passer devant Déthié Fall ou Malick Gakou…, des candidats de moindre envergure. Il ne sera que le bon dernier de la classe s’il se présente à une élection présidentielle.

D’aucuns soutiennent qu’Abdoulaye Diouf Sarr n’est que le pion d’un autre candidat au sein de l’APR mais qui a peur du Premier ministre Amadou Ba présenté comme un prétendant sérieux à la course pour la succession de Macky Sall. Amadou Ba fait peur aux ténors de l’APR. Principalement l’un d’eux. Alors, il se sert d’Abdoulaye Diouf Sarr pour jeter le discrédit sur Amadou Ba.

Le Premier ministre vient d’en avoir un avant-goût. Abdoulaye Diouf Sarr et l’homme qui est derrière lui, ont profité de la rencontre des militants de l’APR de Dakar pour créer le désordre et la bagarre dans la salle au siège du parti présidentiel. Ils avaient préparé leur coup pour jeter le discrédit sur Amadou Ba. Abdoulaye Diouf Sarr sait qu’il ne peut pas passer, peu lui importe donc que des sanctions de la part du Président de la République Macky Sall tombent sur lui. Mais, il veut que ces mêmes sanctions tombent sur Amadou Ba pour qu’il soit mis hors de course en 2024.

Abdoulaye Diouf Sarr est un mauvais cheval sur qui personne ne misera un seul centime. Il s’est fait humilier, laminer lors des dernières élections locales à Yoff où il était le maire et à Dakar où il conduisait la liste pour la ville. En plus, il a été limogé à son poste de ministre de la Santé suite à de nombreux incidents qui se sont produits dans des hôpitaux du fait de sa négligence. Abdoulaye Diouf Sarr voit son nom être mêlé au scandale sur la gestion des Fonds Covid-19. Un tel personnage ne peut prétendre être le prochain Président de la République du Sénégal.

C’est pourquoi, il est présenté comme l’homme de paille du Président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) Abdoulaye Daouda Diallo dont on dit qu’il garde une dent contre Amadou Ba du temps où ils étaient aux Impôts et Domaines. Amadou Ba qui était à l’époque Directeur général des Impôts et Domaines, était donc le supérieur hiérarchique d’Abdoulaye Daouda Diallo. Depuis, on dit que ce dernier ne peut supporter Amadou Ba.

Il fait tout pour empêcher que le choix de Macky Sall se porte sur Amadou Ba. Il ne veut pas se salir les mains, et il se sert d’Abdoulaye Diouf Sarr pour discréditer aux yeux du Président Macky Sall, Amadou Ba pour qu’il soit mis hors de course dans la course pour l’élection présidentielle. En tout cas, ce qui se passe en ce moment à l’APR montre que ce parti est en train de limiter ses chances de conserver le pouvoir en 2024.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn