Finale de la Ligue des champions : La CAF met fin à la polémique

La CAF avait choisi Casablanca et donc le Maroc pour accueillir la finale de la Ligue des Champions. Problème, le club du Wydad Casablanca est actuellement qualifié en demi-finales et semble bien parti pour disputer la finale dans son propre stade donc. Une annonce qui a créé une polémique et notamment chez le club égyptien d’Al Ahly, également en demi-finale. Ce jeudi, la Caf a donné son dernier avis.

Le club égyptien avait décidé de déposer un courrier pour réclamer un site neutre pour cette rencontre avant de lui aussi déposer sa candidature pour accueillir la finale. Ce jeudi soir, la CAF a décidé de répondre via un communiqué. «La CAF était obligée de respecter et de mettre en œuvre la décision prise par l’ancienne direction de la CAF en juillet 2019, à savoir que la finale de la Ligue des champions TotalEnergies serait une finale à un match plutôt que l’habituelle finale à domicile et à l’extérieur. De plus, la CAF est également liée par les règles de la CAF et de la FIFA qui ne permettent pas de modifier les règles de la compétition une fois la compétition commencée », avance la CAF.

Pour abriter la finale, il y avait deux pays qui remplissaient les conditions. « Le Maroc et le Sénégal ont été les seuls pays à remplir les critères de candidature du pays hôte, après que la CAF a demandé à ses 54 associations membres de soumettre des candidatures pour accueillir la finale aller simple de la Ligue des champions de la CAF TotalEnergies. L’Egypte n’a pas soumis d’offre. L’Afrique du Sud et le Nigéria ont soumis des documents exprimant leur intérêt à accueillir la Ligue des champions de la CAF TotalEnergies, mais n’ont pas rempli les critères de candidature du pays hôte. La CAF a ensuite attribué la finale de la Ligue des champions de la CAF TotalEnergies au Maroc, après que le Sénégal a retiré sa candidature», peut-on notamment lire.