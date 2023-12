Financements «occultes»…C’est la fin pour Sonko et Cie !

Décidément Ousmane Sonko n’a pas fini de surprendre son monde. Chaque jour qui passe, le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) se dévoile au grand jour. Au moment où beaucoup de jeunes pensaient se battre pour changer le système, le maire de Ziguinchor se taillait une part belle dans nos ressources. L’opposant numéro un au régime de Macky Sall est soupçonné d’avoir encaissé des financements venant de l’extérieur. En contrepartie, il devait leur fournir une bonne part du Pétrole et du Gaz découverts au Sénégal.

Le gouvernement de Macky Sall siffle la fin de la récréation. Depuis quelques jours, les connexions dangereuses de Ousmane Sonko sont révélées au grand jour. Devant ses collègues députés, Matar Diop a révélé que Ousmane Sonko aurait reçu des fonds venant du Qatar. Ce, en contrepartie d’une promesse de revenir sur les contrats pétroliers signés par le Sénégal, en cas de victoire à l’élection présidentielle. Des accusations qu’il ne compte pas retirer d’ailleurs, puisque le parlementaire exige de la lumière. Mais il n’est pas le seul, le président de la commission des lois à l’Assemblée nationale s’est prononcé sur l’affaire. Moussa Diakhaté annonce la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire pour tirer l’affaire au clair.

« Il y a une possibilité de s’autosaisir. Tout dépend de la volonté du député. En tout cas, en son article 48 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, le député peut, s’il le désire, saisir le bureau de l’Assemblée nationale pour l’ouverture d’une enquête parlementaire. Si tel est le cas, le bureau de l’Assemblée nationale saisit la conférence des présidents qui statue sur le cas. Il pourrait éventuellement saisir la commission compétente. S’agissant d’argent sur le cas d’espèce, ce serait certainement la commission des finances qui se réunit pour travailler et faire une résolution. Donc je confirme oui. L’Assemblée nationale pourrait bel et bien s’autosaisir dans ce cas », a affirmé Moussa Diakhaté sur une radio de la place.

En français simple : l’Assemblée pourrait s’intéresser aux financements douteux du patriote en chef. Mais les députés ne seront pas les seuls. Le gouvernement va jouer sa participation. Lors du conseil des ministres de ce mercredi, un projet de loi adopté risque de créer de nombreux problèmes au PROS (Président Ousmane Sonko). Et aussi à tous son entourage qui aurait bénéficié des largesses de ces forces dites occultes. Forces qui ont infiltré le pays depuis les événements de mars 2021. Et faut dire que l’État du Sénégal ne badine pas avec les questions de sécurité nationale. La preuve, il a envoyé Sonko en prison depuis juillet 2023.

En effet, le conseil des Ministres a examiné et adopté le projet de loi relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du Terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. En d’autres termes, le régime de Macky Sall va passer en revue tous les financements des partis politiques. Et le premier à passer dans le tamis sera l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Les camarades de Sonko ont une capacité extraordinaire à réunir des sommes colossales. Des milliards qui, souvent, peinent à être traqués.

D’ailleurs, c’est l’une des raisons pour lesquelles Kopar express était sous le viseur du régime. Les patriotes utilisaient cette plateforme pour lever des fonds sans aucune traçabilité. Mais avec ce nouveau projet de loi adopté en conseil des ministres, les choses vont complètement changer. Ce qui ne sera pas en faveur de Ousmane Sonko. Non seulement il ne pourrait plus bénéficier des largesses de ses amis. Mais ses fervents défenseurs risquent de retrouver «sans salaire».

Ousmane Sonko n’est pas au bout de ses peines. Le patriote en chef aura compris que l’État n’est pas un petit adversaire. Le maire de Ziguinchor a raté toutes ses tentatives de déstabilisation. Même avec l’aide de ses amis de l’ombre présumés, le leader de l’opposition radicale a complètement raté son projet. Ce qui explique pourquoi il cherche à être protégé par le Président Macky Sall, son premier adversaire politique.

