Foncier au Sénégal : Mamadou Lamine Diallo fait un rappel à Macky

M. le Président Macky Sall, le foncier est aussi une ressource naturelle qui appartient au Peuple…Par Mamadou Lamine Diallo

C’est bien lui qui a introduit cette disposition dans la Constitution en 2016. Son régime refuse d’en tirer les conséquences. Je me demande dans le fond si Macky Sall lui-même a bien compris la signification de la différence entre le peuple et l’Etat. Dans le dossier du foncier de Dakar, l’Etat APR a décidé tout seul d’octroyer 30 ha à la Caisse de Dépôts et de Consignation. Celle-ci devra lui verser 60 milliards de FCFA inscrits dans la première LFR 2021. Combien la CDC va-t-elle va engranger, quand on sait que la parcelle de 200 M2 peut être cédée entre 80 à 90 millions de FCFA selon certains connaisseurs du marché ?

Evidemment, cet exercice permettra de blanchir une partie de l’argent de la corruption des marchés publics, des trafics de toutes sortes, en particulier de la drogue. Cette décision de Macky Sall est à l’évidence anticonstitutionnelle, car le peuple, à qui appartient ces terres n’a pas été consulté pour ce projet, les « Lebous » en particulier. Et ce n’est pas le Conseil constitutionnel de quatre membres, réduit à sa plus simple expression par Macky Sall, qui va se prononcer. Après ses dernières décisions, il est désormais clair que la gouvernance démocratique du Sénégal passe par une réforme profonde du Conseil constitutionnel. C’est l’agenda de Tekki.

Mamadou Lamine Diallo