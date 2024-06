Fonctionnement de Pastef : Le rappel à l’ordre du secrétariat Général (document)

Le secrétariat Général de Pastef-les patriotes a rappelé à ses membres que seuls les mouvements nationaux à savoir JPS, Maggi Pastef, Mojip, Monep, Moncap, Monap, Moddap et Monaph sont autorisés et reconnus. La structure a rappelé que « la création de tout autre mouvement se fait sur décision du Bureau politique national ou à la demande des adhérents qui souhaitent s’y retrouver ». Par conséquent, la création ou l’animation par les adhérents de structures politique parallèles à celles prévues par les articles 8 et 13 des statuts (cellule, section, coordination, mouvements nationaux, etc) est strictement interdite ».

Voici l’intégralité du communiqué :